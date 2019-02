پروفیسر محمد منور: اک دانشِ برہانی پروفیسر محمد منور: اک دانشِ برہانی

7فروری کو میرے نانا پروفیسر محمد منورکی برسی تھی۔وہ 2000ء میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی برسی کی صبح کانوں میں انہی کا شعر گونجتا رہا، ’’تھا نہ معلوم کہ دل اتنا پریشاں ہو گا؛ بڑی تنہائی ہے آؤ بڑا احساں ہو گا۔‘‘ذاتی حوالے سے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی فرد کا گھر سے چلے جاناپسماندگان کے لیے ایک خلا چھوڑ جاتا ہے، بر وفیسر محمد منور کے جانے سے پیدا ہونے والا خلا اور تنہائی ایک اجتماعی زیاں کی عکاس بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ’ موت العالم، موت العالم‘، ایک عالم کی موت، ایک جہان کی موت ہے۔

سو اس مقولے کے مصداق پروفیسر محمد منور جیسے عالم کی رخصت بھی ایک سانحہ تھی۔، پیچھے مڑ کر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ نوے کی دہائی کا لاہور،وہ ہماری نسل کے بچپن کا لاہور ،جیسے کوئی اور ہی شہر تھا۔ کیسی کیسی نابغہ روزگار ہستیاں یہاں موجود تھیں۔عالمانِ باعمل ہوں یامعلم،دیانت دار اور جری صحافی ہوں یا بے مثل مصنفین ، ایک کہکشاں تھی جو لاہور کے افق پر روشن تھی۔ پروفیسر محمد منور، زیڈ اے سلہری، نعیم صدیقی، احمد ندیم قاسمی، منیر نیازی، ڈاکٹر اسرار احمد، مجید نظامی۔۔۔ اور کتنے ہی نام ہیں جویہاں شامل کیے جاسکتے ہیں۔

ان میں سے بہت سے لوگ شخصی اور نظریاتی حوالوں سے ایک دوسرے سے بہت الگ ہوتے ہوئے بھی روایات، اقدار، زبان اور اخلاق کے معاملات میں ایک ہی تھے۔ شاید ہر دور میں ہی انسان اس قحط الرجالی کا رونا روتے رہے ہیں، مگر مجھے پھر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ جوں جوں پیچھے کی طرف جائیں توایسے اہم اور کھرے اشخاص کی فہرست طویل ہوتی جائے گی اور اب ہم جہاں ہیں ،یہاں سے آگے تنہائی اور خلا بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ اپنی پہچان، روایات، اقدار، آداب، زبان اور اپنے مشاہیر سے دوری ہے۔

پروفیسر محمد منورکی زندگی پاکستان، علامہ اقبال ، قائدِ اعظم،اسلام اور اردو زبان سے وابستگی سے عبارت تھی۔اردو زبان پر دسترس کے ساتھ ساتھ عربی، فارسی، پنجابی، انگریزی پر بھی کمال عبوراور ہندی بھی جانتے تھے۔ جامعہ الازہر میں فی البدیہہ عربی اور تہران میں فارسی میں خطبات دیے۔45منٹ زبانِ غیر میں شرحِ آرزو یعنی اقبال کے حضور عقیدت کا اظہار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان زبانوں پر بھی کماحقہ عبور حاصل تھا۔ حضرتِ علامہ سے عقیدت کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں مرشد اوران کے فرزند کو مرشد زادہ کہتے تھے۔

یہ الگ بات کہ مرشد زادے سے کئی باتوں پر شدید اختلافات رکھتے تھے۔قائدِ اعظم کو اقبال کے شعر ’’خضرِ وقت از خلوتِ دشتِ حجاز آید بروں، کارواں زیں وادیِ دور و دراز آید بروں‘‘کی تعبیر سمجھتے تھے گو کہ اس شعر کی تعبیر بہت سے لوگ کسی اور رنگ میں کرتے ہیں۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ1946ئمیں جب قائد نے فرمایا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہو گی تو اسی دن سے اپنے گھر میں اردو بولی۔ میرے دادا مولانا محمد ایوب نے بھی اتفاق سے اپنے گھرمیں ایسا ہی کیا، سو ہم خالص پنجابیوں کی شستہ اردو بولنے پر لوگ اکثریہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ اردو والے ہیں! یہ عقیدت کا معاملہ ہی تو تھا کہ قائد نے اردو زبان کا کہہ دیا توبس اب یہی چلے گی۔

ان کی شخصیت کی ہمہ جہتی کا اندازہ ان کی تصانیف سے لگا یا جا سکتا ہے۔ان کی اہم کتابوں میں سے چند کا ذکر ہی یہاں ممکن ہے۔ ان کتابوں میں حضرتِ اقبال پر لکھی گئی کتابیں؛ ایقانِ اقبال، برہانِ اقبال، میزانِ اقبال، اقبال کی فارسی غزل، قرطاسِ اقبال،Iqbal on man's spriritual evolution.، Dimensions of iqbal.،Iqbal: Poet philosopher of Islam. اورIqbal and Quranic wisdomشامل ہیں۔ نظریہ پاکستان پر ان کی اہم تصانیف میں پاکستان: حصارِ اسلام، دیوارِ برہمن، Dimensions of Pakistan movement شامل ہیں۔ ان دو حوالوں کے علاوہ ان کی اردوشاعری کا مجموعہ غبارِ تمنا کے نام سے شائع ہوا اور ان کا فارسی کلام بھی مرتب کیا جا چکا ہے۔

ان کے اہم ادبی مضامین،بے شمار اہم کتابوں کے دیباچے، اور انتہائی اہم کالم ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔دیگر کتب میں فکاہیہ مضامین کا مجموعہ’ اولادِ آدم‘، دوستوں کے لیے مضامین’ کرم فرما‘ اور دینی مضامین کا مجموعہ ’الامانت سے الامین تک‘ شامل ہیں ۔تراجم میں عربی سے ترجمہ اخبار الطوال، الفتنۃالکبریٰ اور فارسی سے ترجمہ کی گئیں کتابیں سیاست نامہ اورتین مسلمان فیلسوف شامل ہیں۔

تحریر کے ساتھ ساتھ ان کی تقریر بھی ویسی ہی پر اثر تھی ۔گورنمنٹ کالج لاہور میں جب ان کے گہرے دوست حفیظ جالندھری ان کی کلاس میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، تو اندازہ لگائیے کہ اس عہد کے طالب علموں کو پڑھنے پڑھانے کا اور تربیت کا کیسا ماحول میسر آتا ہوگا۔ پھر ان کی طرح جرات سے بات کرنے والے بھی اب کہاں رہ گئے ہیں۔ کون ہے جو اقبال کے الفاظ میں حکمرانوں کو ’اے رہبرِ فرزانہ، بے جذبِ مسلمانی؛ نے راہِ عمل پیدا،نے چشمِ یقیں نمناک‘کا درس دے۔

میں نے انہیں ہمیشہ وقت کی پابندی کرتے دیکھا۔ صبح خیز تھے، تہجد کے وقت سے پڑھنا لکھنا شروع کرتے تھے۔ ان کی لائبریری اور کمرے میں، میں نے بچپن کا ایک بڑا وقت گزارا ۔ وہ خود بھی کتابیں پڑھنے کے لیے دیا کرتے تھے اور کچھ میں خود پڑھنے کے لیے نکال لاتی تھی۔

ان کی یادداشت سے بھی ڈر لگتا تھا کہ انہیں ٹھیک ٹھیک یاد رہتا تھا کہ ان دس، بارہ ہزار کتابوں میں کس الماری کے کون سے خانے میں کون سی کتاب موجود ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر پندرہ پرکیا لکھا ہے!کتاب سے محبت اور میرا تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا بھی نانا اور ابو کی شفقت کے ساتھ ساتھ اس لائبریری کی دین ہے۔

اب جب یہ شکایت عام ہے کہ بچے اپنی زبان نہیں جانتے یا رومن اردو میں لکھتے ہیں، توسوچنا چاہیے کہ کتاب سے دوری پیدا کرلینے والے والدین کتنے قصور وار ہیں۔اس موقع پر ایک المیہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اب آزادیِ اظہار اور سوال کی آزادی کے نام پر اپنے قومی ہیروزکو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔

یوں لگتا ہے کہ آنے والے لوگ آہستہ آہستہ اپنی شناخت سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اس قوم کو اس کے حصے سے بڑھ کر سوڈو انٹلکچوئل ہر دور میں ملے۔ پروفیسر محمد منور کہا کرتے تھے کہ تین طرح کے اشخاص ہوتے ہیں، ایک تو خیر خواہ جو کہ بالکل واضح ہے، دوسرا بد خواہ ،وہ بھی واضح ہے، ایک تیسری قسم ہے؛ خواہ مخواہ! ۔ المیہ یہ ہے کہ اب ’خواہ مخواہ‘ تعداد میں خیر خواہوں اور بد خواہوں سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔

