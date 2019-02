خالد حسن سے دس سال کی دُوری خالد حسن سے دس سال کی دُوری

اپنی تعریف کسے پسند نہیں ، مگر یہ سوال بھی دلچسپ ہے کہ تعریف کرنے والا تھا کون ۔ ’’تمہارا ترجمہ بہت اچھا ہے ، مبارکباد کا مستحق‘‘ ۔ صاحبِ طرز صحافی خالد حسن کے اِن الفاظ کو ، جنہیں دنیا سے گئے اِس ہفتے دس سال ہو گئے ہیں ، مَیں اپنے لئے کسی بڑی سے بڑی سائٹیشن سے کم نہیں سمجھتا ۔ ترجمہ تھا آزاد جموں و کشمیر کے پہلے منتخبہ صدر اور بانیء پاکستان کے پرائیویٹ سیکرٹری ، کے ایچ خورشید کی تصنیف ’میموریز آف جناح‘ کا ۔

اِس مختصر لیکن چشم کُشا انگریزی کتاب کو بنیادی طور پہ ’جنگ‘ لندن کے اولین ایڈیٹر انعام عزیز اور ویانا میں مقیم ایف سی کالج کے سابق لائبریرین سید فیضی نے اردو کے قالب میں ڈھالا تھا ۔ اردو متن پہ نظر ثانی البتہ مَیں نے کی ، جس پر دیباچہ میں خالد حسن نے لکھ دیا : ’’شاہد ملک کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اِس کا کوئی شائبہ نہیں کہ وہ میرے قریبی عزیز بھی ہیں ‘‘ ۔

آج کے کالم کا مُکھڑا پڑھ کر ، جو میری اپنی چاپلوسی پر مبنی ہے ، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پہ کسی نہ کسی کامپلیکس کا لیبل چسپاں کر دیں ۔

خاص طور پہ اگر یہ بتادوں کہ خالد حسن کے چپکے سے بچھڑ جانے پر ریڈیو پاکستان کے ڈی جی مرتضی سولنگی کے ایما پہ ایک اسٹوڈیو اُن سے موسوم کر نے کی تقریب میں جب مَیں نے خالد صاحب کو اپنے مضمون میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی تو پی ٹی وی کے ماضی کے ڈائرکٹر جنرل آغا ناصر نے کیا کہا تھا ؟ آئی اے رحمان ، فخر امام ، عابدہ حسین اور اختر مرزا کی موجودگی میں انہوں نے گفتگو کے آغاز ہی میں یہ کہہ کر طبیعت ہری کر دی کہ ’’مجمع تو شاہد ملک لُوٹ کر چلے گئے ۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسکرپٹ زیادہ اچھا تھا یا پریزنٹیشن زیادہ اچھی تھی ‘‘ ۔

اب دس سال گزر جانے پہ جی چاہتا ہے کہ کیا اچھا تھا اور کیا نہیں ، سب کھُل کر بتا دوں ۔

ٹی وی کی اصطلاح میں فلم کا آغاز پیرس روڈ سیالکوٹ کے اُس کشادہ اور روشن مکان کے ایسٹیبلشنگ شاٹ سے ہوتا ہے جہاں میرے والد کی بڑی پھوپھی زاد بہن کا کنبہ تقسیم کے وقت جموں سے آ کر آباد ہوا تھا ۔ کالے ، سفید شطرنج کے ڈبوں والی ڈیوڑھی میں داخل ہوں تو کلینک میں کنبہ کے سربراہ ڈاکٹر نورحسین کا شاداب چہرہ آپ کا استقبال کرتا ۔

’’آؤ آؤ ، بیٹا جی ۔ بی جی اوپر ہیں ۔ ۔ ۔ مَیں ابھی آتا ہوں ‘‘ ۔ اِس بھرے پُرے گھر میں ، جہاں پڑھائی لکھائی اور زندہ دلی کی فضا رہتی ، تین سالہ بچے کو ثریا آپا اور کے ایچ خورشید کی شادی پہ فوجی بینڈ ، بجلی کے قمقمے اور کٹے ہوئے لال لال ٹماٹر تو یاد ہیں ، خالد حسن کو دیکھنا یاد نہیں پڑتا ۔ یہ سن رکھا تھا کہ وہ مرے کالج میں پڑھاتے ہیں ، لیکن ابا کی انگلی تھامے جب کبھی مَیں اُن سے ملا ، یہ ملاقات ایمیلیا ہوٹل یا اُس کے آلے دوالے ہی ہوئی ۔

سردیوں کی ایک شام اِس لئے نہیں بھولتی کہ ڈرماں والے چوک میں سردار ڈرائی کلیننگ کے باہر ابا جان دو تین خوش باش نوجوانوں کے ساتھ ، جو سب کے سب ٹائی سوٹ کے ساتھ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے ، کوئی آدھ گھنٹے تک کھڑے گپیں لگاتے رہے ۔

بظاہر اِس میں میری دلچسپی کا کوئی سامان نہیں تھا ۔ ہاں ، پچھلے تجربات کی روشنی میں ہر قہقہے پر یہ امید پیدا ہو جاتی کہ ابا ’’اچھا یار ‘‘ کہہ کر ہاتھ ملائیں گے اور چل پڑیں گے ۔ اُس دن قہقہے تو بڑے زوردا ر لگے ، مگر ہماری روانگی کا لمحہ پندرہ بیس قہقہوں کے بعد آیا ۔ گھر کے لئے چلے تو کان میں آواز پڑی کہ یہ خالد تھا نا اور اُس کے ساتھ کلیم اختر ۔ یہ دوسرے صاحب وہی ہیں جو جموں و کشمیر پر اپنی معلومات کی بدولت اردو کے مستند اخبار نویسوں میں شمار ہوئے ۔ تیسرا آدمی پتا نہیں کون تھا ، لیکن خالد حسن سے میرا پہلا شعوری ٹاکرہ اُسی شام ہوا ۔

گھر پہنچ کر ابا سے اُس وقت کی کہانی سنی جب پاکستان بننے سے تین برس پہلے وہ چھٹیاں منانے کے لیے آرمی کلودنگ فیکٹری شاہجہاں پور سے سرینگر پہنچے تھے ۔ تفریح کے لئے گلمرگ سے ٹنگ مرگ جاتے ہوئے ، جہاں بارہ مہینے برف جمی رہتی ، انہوں نے پھوپھی زاد بہن کے دس سالہ بیٹے ، خالد کو بھی گھوڑے پہ ساتھ بٹھا لیا ۔

راستے میں ایک مفلوک الحال کشمیری محنت کش دکھائی دیا جو پہاڑ سے کاٹی ہوئی برف کا ایک بہت بڑا تودہ شہر جا کر بیچنے کے لیے بلندی سے نیچے اتر رہا تھا ۔ ابا نے اپنے کشمیری تعلق کے حوالے سے پوچھا ’’ہاتو ، کو ن ذات؟‘‘ ۔ جواب ملا ’’باٹھ‘‘ جو پنجاب میں بٹ کہلاتا ہے ۔ والد نے کہا ’’یار خالد ، یہ تو ہمارا تایا لگتا ہے ‘‘ ۔

اب ہاتو کی کہی ہوئی بات سنئے : ’’حضرت ، آپ پنجاب چلی گئی تو بابو بن گئی ۔ کشمیر میں ہوتی ابھی تو برف ڈھو رہی ہوتی‘‘ ۔ یومِ یک جہتیء کشمیر پہ دنیا سے منہ موڑنے والے خالد حسن نے بعد ازاں اِس پہ کالم لکھ کر یہ علامتی سوال اٹھایا تھا کہ وادی کا مسلمان کب تک برف ڈھوتا رہے گا ۔

میری ہائی اسکول کی آخری جماعتوں میں جب خالد حسن نے انکم ٹیکس افسری سے تائب ہو کر اپنے ہی الفاظ میں ’’گُڈ گورنمنٹ آف پاکستان‘‘ سے رشتہ توڑا اور کم تنخواہ پہ ’پاکستان ٹائمز‘ کی سیڑھیاں تراپڑ تراپڑ چڑھنے لگے تو مجھے کئی اور کہانیاں سننے کو ملیں ۔ ایک تو اُن کا سنڈے کالم جس میں بچ بچا کر ایسے شوشے چھوڑ جاتے کہ ایوب خان کی جرنیلی حکومت بھی بے مزہ نہ ہوتی ۔

ہمارے گھر میں یہ کالم با جماعت پڑھا جاتا اور تحریری کہانیوں کے ختم ہوتے ہی خالد حسن کے بارے میں ابا کی باتیں شروع ہو جاتیں ۔ جیسے چوتھی کلاس میں تختی لکھتے ہوئے قلم ہاتھ میں ہے اور ڈوبا لینے کے لئے دوات دوسرے کمرے میں ۔ پھر کالج کے مباحثے میں ’آرٹ نے انسانیت کی خدمت سائنس سے زیادہ کی ہے‘ کے حق میں نو عمر خالد کی دلیل کہ لتا منگیشکر کا گانا اسپرین کے مقابلے میں سر درد کا بہتر علاج ہے ۔ اِس پر صاحبِ صدر فیض احمد فیض نے اپنے دوست اور خالد حسن کے والد ڈاکٹر نور حسین کی طرف دیکھا جو عمر بھر طبی شعبہ میں رہے ۔

اگر حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو ہماری طالب علمی ہی کے زمانے میں روزنامہ ’مشرق‘ کا اجرا ہوا ، جسے مولانا بشیر احمد صمصام کے شاگرد اور یوں میرے استاد بھائی ریاض بٹالوی کے ہفتہ وار فیچر ، مسرت جبیں کے خواتین کے لئے کالم اور اتوار کے اتوار ’بچوں کا مشرق‘ کی بدولت مُلک کا پہلا فیملی نیوز پیپر سمجھنا چاہئیے ۔

تھا تو یہ بھی نیشنل پریس ٹرسٹ کا سرکاری اخبار ، لیکن اِس میں انتظار حسین کے ’لاہور نامہ‘ سمیت ادبی دلچسپی کا سامان ہوتا ۔ ترتیب میں ممکنہ کوتاہی کی معافی ، مگر ’جنگ‘ میں ابراہیم جلیس کا ’وغیرہ وغیرہ‘ ، ’شوکت تھانوی کا ’پہاڑ تلے‘ اور ’کوہستان‘ میں معروف صحافی احسان بی اے کی تحریریں ایک تواتر سے شائع ہوا کر تیں ۔

ہمارے واہ کے کنٹونمنٹ ماڈل ہائی اسکول کی لائبریری میں شورش کاشمیری کا ہفت روزہ ’چٹان‘ بھی پڑھنے کو ملتا جو خطیبانہ زبان کا مرقع تھا ۔ پر جی خالد حسن کے کالم ’آف دِس اینڈ دیَٹ‘ کی بات کچھ اور ہے ۔

مجھے یاد ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اولین پریس سیکرٹری مقرر ہونے سے پہلے اُن کی اخباری تحریروں کے دو مجموعے

'A mug's game' اور 'The crocodiles are here to swim' طبع ہو چکے تھے ، جس کا اہتمام ’پاکستان ٹائمز‘ اور ’شیخ غلام علی اینڈ سنز‘ نے کیا ۔ اِس سے اگلی کتاب ، جو منفرد شخصی خاکوں پر مشتمل ہے ، ’اسکور کارڈ‘ کے نام سے اُس وقت آئی جب عنانِ حکومت جنرل ضیا کے ہاتھوں میں تھی اور میرے ممدوح لیٹرل انٹری کے تحت پیرس ، اوٹاوہ اور لندن میں سفارتی عہدوں پہ فائز رہنے کے بعد تیل برآمد کرنے والے ممالک کی اوپیک نیوز ایجنسی سے وابستہ ہو کر ویانا میں جا گزیں تھے ۔

تین سال کے اندر مَیں بی بی سی لندن پہنچا تو ہر دوسرے تیسرے مہینے کسی نہ کسی ویک اینڈ پہ ہماری ملاقاتیں زندگی کا مستقل سرمایہ بن گئیں ۔ خالد حسن کے لئے یہ اردو ادب پاروں کے انگریزی تراجم کا دور تھا ، جس کے دوران اُنہوں سعادت حسن منٹو ، غلام عباس اور فیض کے ضمن میں ایسا کام کیا کہ مرحومین زندہ ہوتے تو ترجمہ نگار کو ضرور شاباش دیتے ۔

کسی بھی تخلیق کار کی گہرائی کا تعلق اور باتوں کے علاوہ اُس کے تجربے کی وسعت سے ہوا کرتا ہے ۔

اِس اصول کو بنیاد بنائیں تو سرینگر میں پیدائش ، جموں شہر میں بچپن ، پھر سیالکوٹ ، لاہور اور راولپنڈی ، اور وہاں سے غیرملکی بیوی کے ساتھ برطانیہ ، یورپ اور شمالی امریکہ ، یہ مختلف النوع تجربوں کی وسیع و عریض رینج ہے ۔

انتقال سے تین سال پہلے لاہور میں ثریا آپا کی بیٹی یاسمین ہارون کے گھر کھانا کھاتے ہوئے خالد حسن نے اپنے بیٹے جیفری حسن کا ذکر کیا اور چپکے سے میرے کان میں کہنے لگے ’’نام جیفری سہی ، مگر اصل میں تو جعفر ہی ہے نا‘‘ ۔

یہ سُن کر مجھے خالد صاحب کی ابتدائی کالم نویسی کے دن یاد آ گئے جب مَیں نے اسکول کی لیبارٹری میں تیزاب کے زیرِ اثر نیلے لٹمس پیپر کو سرخ رنگ میں بدلتے ہوئے دیکھا تھا ۔ اچانک خیال آیا کہ نیلے سے سرخ کے عمل میں درجہ بدرجہ لٹمس کے کتنے ہی دلکش شیڈ دیکھنے کو ملے تھے ۔ خدا جانے اِن میں مستقل رنگ کونسا ہے ۔

