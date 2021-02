ٹی پی ایل نے 9سی ایس آر ایوارڈز حاصل کرلیے ٹی پی ایل نے 9سی ایس آر ایوارڈز حاصل کرلیے

کراچی (پ ر) TPL، جوٹیکنالوجی کے شعبہ میں پاکستان کا صف ِ اوّل کاادارہ ہے، نے04 فروری،2021 کو میریٹ ہوٹل، کراچی میں منعقد ہونے والے" 10 ویں سالانہ کارپوریٹ سوشل رسپانسیبیلیٹی سمٹ اینڈ ایوارڈز"2021 میں 09 ایوارڈز حاصل کئے۔ایوارڈ دینے کے حوالے سے قومی سطح پر منعقد ہونے والی یہ باوقار تقریب، پاکستان میں پہلا اور واحد پلیٹ فارم ہے جو انٹیلیکچوئل پراپرٹی آرگنائیزیشن آف پاکستان (IPO۔ پاکستان) سے باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے۔سرمایہ کاری کی ہولڈنگ کمپنی،TPL اوراس کے ذیلی اداروں،TPL Properties Ltd. اور TPL Insurance Ltd. کو ان کی مندرجہ ذیل خدمات کے اعتراف میں ایوارڈز سے نوازا گیا:TPL Corp Ltd. کو ثقافت/فنون لطیفہ اور موسیقی کے حوالے سے مستحکم اقدامات اور کاروباری امور کی انجام دہی پرTPL Properties Ltd. کو خواتین کو بااختیار بنانے، سماجی اور معاشرتی اثر کے حوالے سے اورTPL Insurance Ltd. کو رپورٹنگ اور شفافیت، اسٹیک ہولڈر/ملازم کی فعالیت اور ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کے حوالے سییہ حقیقت عیاں ہے کہ پاکستان میں سماجی بہبودکی خدمات کے حوالے سے TPL نے مستحکم اقدامات کئے ہیں اور سالہا سال سے اپنی فیصلہ سازی کے عمل میں اسے انتہائی فعال انداز میں مربوط رکھ کر جاری رکھے ہوئے ہے۔ایوارڈز کی تقسیم کی اس تقریب میں TPL کی جانب سےTPL Insurance کے سی ای او،محمد امین الدین،TPL Propertiesکے سی او او،رحیم کزانی اور گروپ جنرل کونسل، لیگل، TPL Corp،دانش قاضی نے شرکت کی۔