سری لنکا نے مسلمانوں کااہم مطالبہ تسلیم کرلیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن )سری لنکا نے کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت دیدی ہے۔

وزیراعظم عمران خان نے اس اقدام پر سری لنکن وزیراعظم مہندا راجہ پکشا کا شکریہ ادا کیا ہے۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سری لنکن وزیراعظم کی جانب سے پارلیمنٹ میں اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہونے والے مسلمانوں کو دفنانے کی اجازت ہوگی۔

واضح رہے کہ اس سے قبل سری لنکا میں کورونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے مسلمانوں کی میتیں دفنانے کی اجازت نہیں تھی۔

We welcome Sri Lankan PM Mahinda Rajapaksa's assurance given in Sri Lankan Parliament today allowing Muslims to bury those who died from COVID19.