زونگ کا سسٹم ڈاؤن، لوگوں کے مفت میں پیکج لگنے لگے زونگ کا سسٹم ڈاؤن، لوگوں کے مفت میں پیکج لگنے لگے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ٹیلی کام کمپنی زونگ کا سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے صارفین کی موجیں لگ گئیں۔

پاکستان میں زونگ کا سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے صارفین کے مفت میں انٹرنیٹ، کالز اور ایس ایم ایس پیکجز لگنے لگے ہیں۔

زونگ کے صارفین کا ’مفتا‘ لگنے کے بعد ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر دوسرے نیٹ ورکس کے صارفین کو ’چھیڑا‘ جا رہا ہے اور ’طعنے‘ بھی دیے جا رہے ہیں۔

When you are only #zong user in home ???? pic.twitter.com/SbuCcHQfpt — Uzaír ✨ (@lazzyy_boyy) February 10, 2021

ٹوئٹر پر زونگ کا ہیش ٹیگ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔

زونگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ غیر متوقع طور پر بجلی بند ہونے کی وجہ سے بعض علاقوں میں زونگ کی سروسز میں خلل پیدا ہوا ، بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے بعد سروسز بحال کردی گئی ہیں۔

Due to unexpected commercial power outage, Zong network services were temporarily down in some areas. Power issue has been resolved and services have been restored. Inconvenience is regretted. — Zong (@Zongers) February 10, 2021

Me to my all pending app updates#zong pic.twitter.com/6JuJr3Ws3C — Uzaír ✨ (@lazzyy_boyy) February 10, 2021