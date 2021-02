اسلام آباد میں سرکاری ملازمین پر زائد المیعاد آنسو گیس شیلز کی فائرنگ کا انکشاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں تنخواہو ں میں اضافے کے لیے احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جس کی وجہ سے ریڈ زون میدان جنگ بنا رہا ،پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شدید شیلنگ کی جس کے باعث کئی مظاہرین بے ہوش بھی ہو گئے ۔اب یہ انکشاف سامنے آیا ہے کہ آنسو گیس زائد المیعاد تھی ۔

معروف اینکر پرسن حامد میر نے اپنے پروگرام میں آنسو گیس شیل کے خول دکھائے جس پر درج تاریخوں کے مطابق وہ زائد المعیاد تھے ۔

Islamabad police today used expired tear gas shells against protesters who were demanding increase in their salaries police also fired shells directly on protesters against the warning written on the shells ⁦@ImranKhanPTI⁩ ⁦@MaryamNSharif⁩ ⁦@BBhuttoZardari⁩ pic.twitter.com/P2f1CmqnV4