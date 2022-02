بھارتی اداکارہ شبانہ اعظمی بھی ہندو انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان کے حق میں بول پڑیں 

ممبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) ہندو انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ جانے والی طالبہ مسکان کے حق میں بالی ووڈ کی اداکارہ شبانہ اعظمی بھی بول پڑیں ، کہا کہ ترنگے کا نقاب بنا کر انہیں انکی ہی زبان میں جواب دو ۔

شبانہ اعظمی کی جانب سے کہا گیا کہ ترنگے کا نقاب بنا کر اوڑھا جائے ، اس طرح ان کو ان کی ہی زبان میں جواب دیا جائے ۔

How about beating them at their own game ??⁦@RahulGandhi⁩ ⁦@priyankagandhi⁩ pic.twitter.com/Jxyg6NfRQZ