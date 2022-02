بھارت میں حجاب پہنے لڑکی کو ہراساں کیے جانے پر طالبان کا مئوقف بھی آگیا

کابل (ویب ڈیسک) افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی کا کہنا ہے کہ بھارتی طالبہ نے ثابت کردیا کہ حجاب عربی یا ایرانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔

طالبان حکومت کے نائب ترجمان انعام اللہ سمنگانی نے ٹویٹ میں کہا کہ بھارت میں حجاب کے لئےمسلمان لڑکیوں کی جدوجہد نے واضح کردیا کہ یہ عربی، ایرانی،مصری یا پاکستانی ثقافت نہیں بلکہ اسلامی اقدار ہے۔

Indian Muslim girls struggle for Hijab shows that Hijab is not an Arab, Iranian, Egyptian or Pakistani culture, but an Islamic value for which Muslim girls around the world, especially in the secular world, sacrifice with different types and defend their religious value.#Muskan pic.twitter.com/VfkNR2qCmb