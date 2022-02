'پی ایس ایل چھوڑ کر جا رہا ہوں ، باولنگ ایکشن غیر قانونی قرار دئیے جانے کے بعد محمد حسنین کا رد عمل

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلوی بگ بیش لیگ میں باؤلنگ ایکشن غیر قانونی قرار دیئے جانے کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر محمد حسنین نے کہا ہے کہ’پی ایس ایل چھوڑ کر جا رہا ہوں ، اپنی ٹیم چھوڑ کر، انشا اللہ جب واپس آؤں گا تو اپنی ساری کمزوریاں دور کرکے آؤں گا۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں کوئٹہ گیلیڈی ایٹرز کی نمائندگی کرنے والے باؤلر نے کہا کہ جب بگ بیش کھیل رہا تھا اس سے پہلے ہی میں کافی کرکٹ کھیل چکا تھا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا ہاتھ 15 ڈگری سے اوپر جاتا ہے، اپنا باؤلنگ ایکشن درست کرنے کے لیے پرعزم ہوں اور جلد ہی ٹیم میں واپس آؤں گا۔

فاسٹ باؤلر نے کہا کہ پی ایس ایل کی وجہ سے بگ بیش لیگ ادھوری چھوڑ کر پاکستان واپس آگیا تھا، جب یہاں پر آیا تو میں نے باؤلنگ ایکشن کا ٹیسٹ دیا، پی ایس ایل کے میچز کے دوران اچانک آئی سی سی سے اعلان ہوتا ہے کہ میں آگے اب میچز نہیں کھیل سکتا کیونکہ مجھ پر کچھ وقت کے لئے پابندی لگادی گئی، پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے میچ سے قبل بتایا گیا تھا کہ وہ میں اب باؤلنگ نہیں کرسکتا۔

