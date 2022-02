محمد رضوان کی ٹکر سے گرنے کے باوجود شاہنواز دھانی کا خوبصورت کیچ ، ویڈیو دیکھیں

۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔۔۔

Could have gone horribly wrong but what a catch by Dahani ????????

-#PSL7 #PZvMS pic.twitter.com/zWAkkoM8vt