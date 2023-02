پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالقؒ ماہر تعلیم، فلاسفر اور عظیم صوفی پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالقؒ ماہر تعلیم، فلاسفر اور عظیم صوفی

قدرت جب کسی شخص پر مہربان ہوتی ہے تو وہ اس کی ہمہ جہت خصوصیات سے مالامال کر دیتی ہے اور اس سے ملت واُمت کے اجتماعی کام لیتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے سابق سربراہ اور اقبال پروفیسر جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالخالق ایسی ہی باکمال شخصیات میں سے ایک تھے۔ اُنہوں نے زندگی بھر علم حاصل کرنا اور پھر فروغِ علم کے لیے تدریسی مصروفیات میں گزارا۔ ڈاکٹر عبدالخالق ایک ماہر تعلیم بھی تھے اور ایک مصلح بھی۔ اُنہوں نے فرد اور معاشرہ کی اصلاح اور فلاح کے لیے گراں قدر خدمات سرانجام دی۔ ڈاکٹر عبدالخالق کا تعلق داتا علی ہجویری ؒ کے مبارک شہر لاہور سے تھا۔ آپ 15جون 1935ء کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے اقبال پروفیسر اور چیئرمین رہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور سے ایم اے کیا۔ بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ کے مضمون میں پی۔ ایچ۔ ڈی کی۔ پورے عرصہ میں آپ یونیورسٹی/گورنمنٹ سکالر شپ ہولڈر تھے۔ آپ نے دو بار یونیورسٹی میں اعلیٰ پوزیشن بھی حاصل کی۔ ایک بار انٹرمیڈیٹ آرٹس 1954ء میں اور پھر بی اے آنرز عربی 1956ء میں۔ آپ نے 1958ء میں ایم۔ اے کیا۔1978ء میں Sir Sayyed Ahmad Khan on Man and God, Natureکے موضوع پر پی۔ ایچ۔ ڈی کی۔ آپ نے اسلامیہ کالج سول لائنز میں دو مرتبہ 1956ء اور 1958ء میں ”رول آف آنرز“ حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بی اے کے امتحان میں M.A Ghani گولڈ میڈل حاصل کیا۔ انٹرمیڈیٹ کے نتائج پر کالج کا سلور میڈل حاصل کیا۔ایم اے کے فوراً بعد ڈاکٹر عبدالخالق نے بطور لیکچرار اسلامیہ کالج سول لائنز لاہور میں تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ وہاں تقریباً دو سال قیام کے بعدآپ نے گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کالج گوجر خان راولپنڈی میں بطور ملازمت اختیار کی۔ آپ 1967ء تک اس کالج میں خدمات انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب یونیورسٹی لاہور کے فلسفہ کے تدریسی شعبہ کو جوائن کیا۔ یونیورسٹی میں 28سال سے زائد تک عرصہ خدمات انجام دیتے رہے وہ 14جون 1995ء کو اقبال پروفیسر اور شعبہ کے چیئرمین کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ یونیورسٹی میں اپنی خدمات کے دوران آپ نے ہر سال شعبہ جاتی جریدے ”الحکمت“ کی باقاعدگی سے تدوین کی اور پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کے نامور سکالرز کے سالانہ اقبال میموریل لیکچرز کا انعقاد بھی کیا۔ آپ نے ایم اے کے طلبہ کے متعدد تحقیقی مقالات کی نگرانی کی اور ان کے آفیشل گائیڈ، سپروائزر اور انٹرنل ایگزامینر کے طورپر متعدد پی ایچ ڈی سکالرز تیار کئے۔ آپ نے مختلف بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی جن میں انٹرنیشنل اقبال کانگرنس لاہور 1977ء، 1983ء، 1998ء اور انٹرنیشنل کانفرنس آف مسلم سکالرز اسلام آباد 1981ء شامل ہیں۔ آپ نے لاہور، آرٹس فارم، اسلامک فلاسفیکل ایسوسی ایشن، پاکستان فلاسفیکل کانگرس کے اجلاسوں، پاکستان نیول وار کالج، نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج وغیرہ میں اضافی لیکچرز دئیے۔ آپ نے 1982ء میں ”امریکن انسٹی ٹیوٹ آف پاکستان سٹڈیز“ کی دعوت پر وزیٹنگ پروفیسر کے طورپر یونیورسٹی آف پنسلوینیا (USA) کا سفر کیا۔اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ڈاکٹر عبدالخالق نے پڑھانا بند نہیں کیا۔ تین سال تک آپ نے ”انسٹی ٹیوٹ آف لیڈر شپ اینڈ مینجمنٹ“ (پنجاب یونیورسٹی)، ”نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی“ اور ”انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن“ میں مختلف کورسز پڑھائے اور پھر 1998ء سے 2006ء تک گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں ”وزیٹنگ فکیلٹی“ کے طورپر کام کیا اور پوسٹ گریجوایٹ کلاسز کو لیکچر دئیے۔ 2006ء میں بائیر ایجوکیشن کمیشن نے آپ کو دو سال کے لیے سینئر ماہر تعلیم اور محقق کے باوقار عہدہ پر تعینات کیا۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے بعد آپ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اپنے سابقہ شعبہ میں واپس آگئے۔ ان دو سالوں کے دوران آپ نے اپنی آنے والی کتاب ”Problems of Muslim Mysticism“ کے مسودہ پر کام کیا اور پوسٹ گریجوایٹ کلاسز کو لیکچرز دئیے۔ اپنی پوری فعال پیشہ وارانہ زندگی کے دوران کئی سالوں تک آپ نے پاکستان فلاسفیکل کانگرس کے منتخب صدر کے طورپر کام کیا۔ جو پوری مسلم دنیا میں اپنی نوعیت کی واحد تنظیم ہے اس حیثیت میں آپ نے کئی سالانہ جلسوں کا اہتمام کیا۔ جس میں پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے مندوبین نے بھی شرکت کی۔ آپ نے علمی مقالے پیش کیے اور مباحثوں میں حصّہ لیا۔جہاں تک ڈاکٹر عبدالخالق کے تحریری اور تحقیقی کام کا تعلق ہے ان کی دلچسپی کا بنیادی شعبہ ”مسلم فلسفہ اور قرآن کا مطالعہ“ ہے۔ ذیل میں آپ کی اب تک شائع ہونے والی کتابوں کی فہرست کے ساتھ ان کی اشاعت کے سال اور پبلشرز کے نام بھی دئیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے شائع شدہ مضامین اور جرائد وغیرہ کی فہرست دی جائے گی جن میں وہ شائع ہوئے تھے۔ وہ حقیقی معنوں میں ایک نابغہ روزگار شخصیت تھے۔ اُن کی مشہور کتاب ”Problems of Muslim Philosophy“کو پنجاب یونیورسٹی میں فلسفہ کے استاد جو اُن کے شاگرد رشید بھی ہے ڈاکٹر علی رضا طاہر نے قومی زبان اُردو میں ڈھالا۔ یہ کتاب ”مسلم فلسفے کے مسائل“ کے عنوان سے شائع ہوئی جس کے چھ ابواب ہیں ”فلسفہ اور مذہب میں موافقت، اثبات و جود باری تعالیٰ کے لئے دلائل، تخلیق بمقابلہ صدور، شعورِ نبوت، انسانی نفسیات کی نوعیت اور مسلم فلسفہ کا وظیفہ۔ایک نیا تناظر“۔ اس ترجمہ کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے ترجمہ نہیں بلکہ مصنف کی اپنی تحریر ہے۔ فاضل مترجم کا کہنا ہے کہ ترجمہ کے بعد میں نے اُستاذ گرامی ڈاکٹر عبدالخالق سے وقت مانگا اور مختلف نشستوں میں اپن کو اصل کتاب کے ساتھ کتاب کا ترجمہ سناتا رہا۔ ہر نشست میں وہ انگریزی کتاب اپنے سامنے رکھ کر ترجمہ سماعت کرتے اور جہاں کئی ضرورت محسوس ہوتی وہ اس کی اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر عبدالخالق اپنی نجی زندگی میں بھی ایک آئیڈیل شخصیت تھے۔ آپ کے دونوں فرزند انجینئر محمد طاہر فاروق نورانی اور محمد نعمان فاروق اپنی زندگی بھر کی یادیں یوں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے والد گرامی ہمارے بزرگ محترم تھے ہی تو سہی لیکن وہ ہمارے مہربان، کرما فرما، مصلح استاذ، مربی اور بہترین دوست تھے۔ محمد طاہر فاروق نورانی کو اپنے والد گرامی کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے والد نے ہمارے تمام دوستوں کو بھی ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا۔ وہ ہمیشہ سراپا شفقت تھے اور نہایت حساس۔ طبعی اعتبار سے وہ انتہائی منکسر المزاج اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے تھے۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ فلسفہ کے موجودہ صدر ڈاکٹر محمد جواد عالم جو اُن کے شاگرد بھی ہیں نے ایک نشست میں اپنے استاذ گرامی کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا۔

٭٭٭

پنجاب یونیورسٹی شعبہ فلسفہ کے صدر……ایک نابغہ روزگار شخصیت