کپتان بابراعظم نے شاداب خان کی شادی کی تقریب میں شرکت کیوں نہیں کی؟ آخر کار وجہ سامنے آ گئی

کراچی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم نے اپنے دیرینہ دوست شاداب خان کی شادی میں شرکت کی بجائے بیٹنگ پریکٹس کو ترجیح دی۔

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے آٹھویں ایڈیشن میں پشاور زلمی کی قیادت کرنے والے بابراعظم نے مسلسل تیسرے دن نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اپنی مشقیں جاری رکھیں، انہوں نے اپنے دیرینہ دوست اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کی راولپنڈی میں شادی میں شرکت سے اجتناب برتا اور پریکٹس کو فوقیت دی۔

دوسری جانب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیموں کی نیشنل سٹیڈیم پر پہلے پریکٹس سیشنز منسوخ کرنے کی وجہ بھی شاداب خان کی شادی ہی نکلی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیشتر کھلاڑی اپنے ساتھی کرکٹر کی شادی کی تقریب میں شرکت کی وجہ سے کراچی نہیں پہنچ سکے۔

واضح رہے کہ شاداب خان پاکستان سابق ٹیسٹ کرکٹر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کی صاحبزادی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوچکے ہیں۔

گزشتہ دنوں شاداب کے نکاح کی تقریب کا انعقاد ہوا تھا جبکہ کل لیگ سپنر کی مہندی تقریب تھی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تھی جبکہ حسن علی کے اہلیہ نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ شاداب کو ہار پہنا رہی تھیں۔

