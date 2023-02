پی ایس ایل 8، انگلش کرکٹر جیسن روئے کا بیان بھی سامنے آگیا

لندن (ویب ڈیسک) انگلش کرکٹر جیسن روئے پی ایس ایل کے آٹھویں ایڈیشن میں ایکشن کے لیے پرجوش ہیں۔

جیسن روئے کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے لیے کوئٹہ کو جوائن کے حوالے سے کافی پُرجوش ہوں، مارٹن گپٹل کے ساتھ اننگز کی شروعات کروں گا اور ٹیم میں ہسارنگا جیسا پلیئر بھی موجود ہے۔انگلش کرکٹر نے مزید کہا کہ مقامی پلیئرز بھی اچھے ہیں جو کوئٹہ کا سکواڈ مضبوط بناتے ہیں، گلیڈی ایٹرز کا کوچنگ سٹاف بھی کافی عمدہ ہے۔انہوں نے بہت جلد پاکستان پہنچنے کی خبر سناتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ کوئٹہ کا سال ہو اور ہم ٹرافی اٹھائیں۔

Our Gladiator @JasonRoy20 is absolutely thrilled to open with batting maestro @Martyguptill in #HBLPSL8.

He is all pumped up to represent #PurpleForce and regain lost glory. ⚡️#WeTheGladiators pic.twitter.com/eAcxpI37Bs