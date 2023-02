سورج کا ٹکڑا ٹوٹنے کی ویڈیو سامنے آگئی، ایسا نظارہ جو اس سے پہلے انسان نے کبھی نہیں دیکھا

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے (ناسا) نے سورج کے قطب شمالی سے ایک ٹکڑے کے ٹوٹ کر الگ ہونے کا ایسا نظارہ ریکارڈ کیا ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ منظر اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ سورج سے پلازمہ کا ایک دیوقامت شعلہ ٹوٹ کر الگ ہونے کی ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کی گئی ہے جو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

یہ ویڈیو ناسا کی سولر ڈائنامکس آبزرویٹری نے ریکارڈ کی اور خلاء کے موسم کا حال بتانے والے ادارے تامیتھا سکوف (Tamitha Skov)کی طرف سے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ہے۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سورج کا الگ ہونے والا یہ حصہ اب سورج کے قطب شمالی میں ہی اسی طرح جلتا ہوا گھوم رہا ہے۔

خلاء باز اس سے پہلے بھی سورج کی سطح سے دیوقامت شعلوں کے الگ ہونے کا منظر دیکھ چکے ہیں تاہم کسی شعلے کے سورج سے الگ ہو کر خلاء میں معلق رہنے اور اپنی جگہ پر اسی طرح جلتے رہنے کا منظر پہلی بار دیکھا گیا ہے۔ یہ دیوقامت شعلہ سورج سے الگ ہوا اور دور ہوتا ہوتا غائب ہو گیا مگر کچھ وقت بعد واپس سورج کے قریب آ گیا۔

سائنسدان بھی اس نظارے کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں مبتلا ہیں۔ ناسا کے ماہرین نے اس شمسی شعلے کو ’آئیونائزڈ(برقی چارج کا حامل)بادل قرار دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ بادل اب بھی قطب شمالی میں سورج کے اوپر اڑ رہا ہے اور یہ سورج سے دور نہیں جا سکتا کیونکہ مقناطیسی طاقتوں نے اسے سورج کے ساتھ رہنے کا پابند کر رکھا ہے۔

Talk about Polar Vortex! Material from a northern prominence just broke away from the main filament & is now circulating in a massive polar vortex around the north pole of our Star. Implications for understanding the Sun's atmospheric dynamics above 55° here cannot be overstated! pic.twitter.com/1SKhunaXvP