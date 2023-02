پی ایس ایل 8 کا آفیشل ترانہ لیک، مبینہ ویڈیو منظر عام پر آگئی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) ہر سال کی طرح اس برس بھی پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے سیزن 8کے لیے خصوصی ترانہ تیار کیا گیا تھا مگر ہر سال کے برعکس اس بار یہ ترانہ وقت سے پہلے ہی لیک ہو کر منظرعام پر آ گیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق مائیکروبلاگنگ پلیٹ فارم ٹوئٹر پر ایک گیت کچھ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، جن کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ پی ایس ایل8کا ترانہ ہے۔

کہا جا رہا ہے کہ پی ایس ایل ایڈیشن 8کا یہ ترانہ شوٹنگ کے دوران لیک ہو گیا۔ ایک ویڈیو میں گلوکارہ سٹیج پر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اردگرد تماشائیوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ ویڈیو میں عبداللہ صدیقی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں آسمان پر آتش بازی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔

قبل ازیں پی ایس ایل کے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بتایا گیا تھا کہ سیزن8کا ترانہ عبداللہ صدیقی، فارس شفیع، عاصم اظہر اور شے گل کی آوازوں میں ریلیز کیا جائے گا۔

