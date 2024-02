رانا ثنا اللہ نے انتخابات میں شکست کے بعد سوشل میڈیا پرسدھو موسے والا کا گانا شیئرکردیا

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا اللہ نے عام انتخابات میں شکست کے بعد سوشل میڈیا پر سدھو موسے والا کا گانا شیئر کردیا ہے۔

اپنے ایکس اکاؤنٹ پر سدھو موسے والا کےگانے ’’295c‘‘ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے رانا ثنااللہ نے لکھا ہے کہ ’’ شبدیپ سنگھ سدھو نے آج کل کے میڈیا کے بارے میں بالکل درست کہا تھا‘‘ ۔

Rightly said by Shubhdeep Singh Sidhu about today's media. pic.twitter.com/wLMW5gLyI1