رابی پیرزادہ نے اپنے اندر چھپی ایسی صلاحیت کا مظاہرہ کردیا کہ آپ بھی داد دئیے بغیر نہ رہ پائیں گے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) شوبز انڈسٹری کو خیرباد کہنے والی رابی پیرزادہ جلد ہی اپنی خطاطی کی نمائش کریں گی،خوبصورت فن پارے سوشل میڈ یا پر شیئر کر دئیے۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پر رابی نے اپنی خطاطی کی ویڈیوز شیئر کیں اور کیپشن میں لکھا کہ ’جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ خود راستہ دکھاتا ہے۔ساتھ ہی انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ جلد ہی اپنی خطاطی کی نمائش بھی کریں گی۔ ویڈیوز کے بیک گراونڈ میں رابی پیرزادہ کی آواز میں نعت سنی جا سکتی ہے۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سورہ قدر اور سورہ فاتحہ کی نہایت دلکش انداز میں خطاطی کی گئی ہے۔

یاد رہے کہ کچھ عرصہ قبل سوشل میڈ یا پر اپنی نازیبا ویڈیوز لیک ہونے کے بعد رابی پیرزادہ نے شوبز کی دنیا کو خیر باد کہتے ہوئے اپنی زندگی کواسلام کے لیے وقف کرنے کا اعلان کیا تھا ۔

جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ خود راستہ دکھاتا ہے۔ رابی کی کیلیگرافی کی نمائش جلد ہی ہوگی انشا۶ اللہ۔

Allah knows what is good for us. Rabi’s calligraphy exhibition is happening soon to support poor

#chotisibaat pic.twitter.com/LM8dEzWuEY