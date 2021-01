پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ وجہ سامنے آگئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پورے ملک میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے چار سو اندھیرا چھاگیا ہے۔ نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی (این ٹی ڈی سی) کے 500 کے وی کی لائن ٹرپ ہونے کی وجہ سے باقی لائنز بھی ٹرپ کر گئیں اور پورے ملک کو بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی۔

Some 500KV lines in NTDC Network have tripped, that’s been the usual culprit in previous nationwide electricity outages and the current one