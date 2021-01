"بلیک آؤٹ کی وجہ فریکوئنسی گرنا نہیں" عمر سیف نے اصل وجہ بتادی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )پنجاف انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے سابق چیئرمین ڈاکٹر عمر سیف کا گزشتہ رات ملک میں ہونے والے بریک ڈاﺅن پر رد عمل سامنے آ گیاہے اور انٹر نیٹ پر چلنے والے وجوہات کو مضحکہ خیز قرار دیدیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عمر سیف نے ٹویٹر پر ترجمان پاور ڈویژن کے عوام کیلئے جاری بیان کو شیئر کی اور کہا کہ فریکوینسی صفر ہوجانا بریک ڈاﺅن کا سبب نہیں ہے بلکہ بجلی بند ہونے کا نتیجہ ہے، دھند کے باعث بجلی کی لائنوں میں ٹرپنگ سے کچھ کوئلہ سے چلنے والے پلانٹ کام نہیں کر رہے ہیں اور ہر نیشنل پاور گرڈ میں ہر ایک سسٹم خود کو بچانے کیلئے ٹرپ کر رہاہے ، مضحکہ خیز وجوہات انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں ۔

Frequency dropping to zero is not the cause but the result of a power outage.

From power lines tripping due to fog to some coal plants not working and every single system in the national power grid tripping to protect itself ... laughable reasons doing rounds on the Internet. pic.twitter.com/ERW4kJTOFt