سعودی عرب کا قطر کیلئے پیر سے پروازیں بحال کرنے کا اعلان

ریاض (ویب ڈیسک) سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ پڑوسی ملک قطر کے لیے بندش کی شکار اپنی فضائی سروس دوبارہ بحال کر رہا ہے۔

عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دوحا کے لیے ان کی پہلی پرواز جدہ و قطر سے 11 جنوری کو روانہ ہوگی۔ مذکورہ اعلان سعودی عرب کی قومی ایئر لائنز السعودیہ کی جانب سے ٹوئٹر پر کیا گیا۔ اس نے مطلع کیا کہ مسافر مذکورہ منزل کے لیے ٹکٹ کی بکنگ بھی جاری ہے۔

سافر مع #الخطوط_السعودية من #جدة و #الرياض إلى #الدوحة ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 11/1/2021

Fly with #SAUDIA from #Jeddah and #Riyadh to #Doha starting from Monday 11/1/2021

Book Now|احجز الآنhttps://t.co/IqHlTeBRXx pic.twitter.com/6Ps5N6QHps