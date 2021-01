’نواز شریف دور کے وہ 2 کام جو بند کرنے کی وجہ سے پاور بریک ڈاؤن ہوا‘ مفتاح اسماعیل کا ایسا انکشاف کہ آپ کو بھی رونا آجائے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پاور پلانٹس کی دیکھ بھال کا کام روک دیا ہے جبکہ این ون بھی تعطل کا شکار ہے جس کی وجہ سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا۔

ملک بھر میں جاری پاور بریک ڈاؤن کے حوالے سے مسلم لیگ ن کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ن لیگ نے دیکھ بھال کا ایک نظام شروع کیا تھا، اس سائیکل کے تحت اہم پوائنٹس جیسا کہ گدو، جامشورو، مظفر گڑھ وغیرہ کے انسولیٹرز کی صفائی، سیفٹی پیرامیٹرز کی چیکنگ اور اہم جگہوں پر سپیشل کوٹنگ شامل تھی، لیکن پی ٹی آئی حکومت ان گرمیوں میں مینٹیننس کرنے میں ناکام رہی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ ن لیگ نے ’این ون‘ سسٹم سٹیبلٹی پراسیس بھی شروع کیا تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بڑا پاور پلانٹ بریک ڈاؤن ہو بھی جائے تو سسٹم چلتا رہے لیکن پی ٹی آئی نے اس کام کو بھی بند کردیا۔ اگرچہ عمران خان اور ان کی ٹیم کی ساکھ مشکوک ہے لیکن یہ بھی واضح ہے کہ یہ لوگ نا اہل ہیں۔

PMLN also started work on N-1 system stability process (whereby the system would remain stable even if the largest power plant breaks down). This work has been essentially discontinued under PTI. So besides having questionable integrity, IK and his team really have no competence.