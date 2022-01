شعیب ملک نے ریسٹورنٹ کھول لیا

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سینئر کھلاڑی شعیب ملک نے لاہور کے پوش علاقے میں اپنا ریسٹورنٹ کھول لیا۔

مقامی اخبار روزنامہ جنگ کے مطابق شعیب ملک کے ریسٹورنٹ ’دی رائس باؤل‘ کی لانچ کی تقریب میں پاکستان کے نامور کرکٹرز نے شرکت کی۔

گلوکار و اداکار عاطف اسلم نے افتتاح کے موقع پر اچانک پہنچ کر سب کو حیران کردیا۔

- What a lovely surprise it was @itsaadee to see you pop out of the blue at the launch of #RiceBowl earlier today...

Sir tussi great ho, love you ❤#RiceBowlZBlockDHA #RiceBowl #Lahore #Pakistan pic.twitter.com/Dk14RJQ9D5