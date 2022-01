مری میں ہوٹل مالکان کی مبینہ " بے حسی " کی خبروں کے بعد "بائیکاٹ مری" سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا مری میں ہوٹل مالکان کی مبینہ " بے حسی " کی خبروں کے بعد "بائیکاٹ مری" سوشل ...

لاہور ( ڈیلی پاکستان آن لائن) سانحہ مری کے دوران مری میں ہوٹل مالکان کی مبینہ "بے حسی" کی خبروں کے بعد عوام میں غم و غصے کا اظہار پایا جاتا ہے ، سوشل میڈیا پر بھی " بائیکاٹ مری " ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے ۔

گزشتہ جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب مری میں سیاحوں کی ہزاروں گاڑیاں برف میں کئی گھنٹے تک پھنسی رہیں جس کے باعث لگ بھگ دو درجن افراد گاڑیوں میں ہی جاں بحق ہو گئے جس کے بعد اطلاعات سامنے آنے لگیں کہ ہوٹل مالکان نے انڈے کی قیمت 500 روپے ، چند سو روپے والے ہوٹل کے کمرے کی قیمت 50 ہزار روپے تک بڑھا دی جبکہ ہوٹل کے کمروں میں ایک گھنٹے کیلئے گیس ہیٹر چلانے کا کرایہ ایک ہزار روپے تک مانگا جاتارہا۔

ٹویٹر پر ایک صارف محمد نصیر راجپوت نے لکھا کہ استحصال کرنے والوں، موقع پرسوں کو سبق دینے کا وقت ہے ۔

نصیب یوسفزئی نامی صارف نے مری میں پھنسے سیاحوں کو لوٹنے کے عمل کو میدان جنگ میں مال غنیمت کے لوٹنے کے عمل سے تشبیہ دی ۔

فواد خان نامی صارف نے کہا کہ چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دھکا لگانے کیلئے پیسے اینٹھے گئے ، پہاڑی لوگ ایسے تو نہ تھے ۔

اے آر علی نامی صارف نے ایک ہوٹل کے بل کی تصویر شیئر کی جس میں ہوٹل کے کمرے کا ایک دن کا کرایہ 20 ہزار روپے دکھایا گیا۔

حیدر علی نامی صارف نے لکھا کہ مری سیاحت کیلئے مقبول ہے لیکن یہاں کے ہوٹل مالکان سے لے کر ریڑھی والے تک سب کا رویہ انتہائی نا مناسب ہے ۔