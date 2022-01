وہاب ریاض نے نیا کاروبار شروع کردیا؟ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی کھلکھلا اٹھیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک میچز نہ ہونے کے باعث قومی کرکٹر آج کل تفریح میں مصروف ہیں۔

قومی فاسٹ باؤلر وہاب ریاض نے اپنی ویڈیو شئیر کی ہے جس میں انکو پٹھان کی ریڑھی پر کھڑے ہوکر چنے اور مونگ پھلی فروخت کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ " آپ کا چنوں والا چچا، ہاتھ والی ریڑھی پر کھڑے ہوکر وقت گزارنا اچھا لگا ،اس سے بچپن کی یادیں تازہ ہوئیں۔

Your "Chano wala Cha-cha" of the day!

Send your orders "kia banaon aur kitnay ka banaun"? ????

P.S.

Loved spending some time around this special handcart reminded me of my childhood days. pic.twitter.com/gbfP2EJJso