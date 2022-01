لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ وقار یونس کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہے۔

سابق فاسٹ باؤلر نے ٹوئٹر پر اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی آنکھ کی ایک چھوٹی سرجری ہونے والی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی سرجری کس سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مداحوں سے دعاؤں کی اپیل بھی کی۔

وقار یونس کی جانب سے ٹویٹ کیے جانے کے بعد مداحوں نے ان کیلئے نیک خواہشات کے پیغامات جاری کرنا شروع کردیے۔

Going for a small surgery please pray for me????????. Thank you for the company #Asfand #Eye pic.twitter.com/dACeSrBLFs