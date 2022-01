افغانستان کے چین میں تعینات سفیر نے عہدہ چھوڑ دیا، وجہ ایسی کہ آپ کو بھی حیرت ہوگی

بیجنگ (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے چین میں تعینات سفیر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اپنے استعفیٰ میں انہوں نے بتایا ہے کہ سفارتخانے کے عملے کو گزشتہ چھ ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں۔

انڈیا ٹوڈے کے مطابق افغان سفیر جاوید احمد قائم نے ٹوئٹر پر اپنے استعفیٰ کا اعلان کیا اور بتایا کہ کس طرح طالبان کی حکومت آنے کے بعد انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں بھی کام جاری رکھا ۔ انہوں نے افغان وزارت خارجہ کو ایک خط لکھ کر اس مسئلے کی جانب توجہ بھی دلائی ہے۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ بیجنگ سے کہاں جائیں گے۔

جاوید قائم نے کہا کہ ان کے مستعفی ہونے کی کچھ ذاتی اور کچھ پروفیشنل وجوہات بھی ہیں جن کا وہ سوشل میڈیا پر ذکر نہیں کریں گے۔ ان کیلئے اپنے ملک کی نمائندگی ایک اعزاز ہے اور انہوں نے اپنے اختیارات پرامن طریقے سے ہینڈ اوور کیے ہیں۔

The end to an honorable responsibility: I quit my job as Ambassador. It was an honor to represent AFG ???????? and my people.There are many reasons, personal and professional, but I don’t want to mention them here. I have handed over everything smoothly through a handover note. pic.twitter.com/a4A6y7yOBP