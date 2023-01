سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری مزید بڑھانے پر آمادہ

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن)سعودی عرب پاکستان میں اعلان کردہ 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری مزید بڑھانے پر آمادہ ہو گیا ہے ۔

نجی ٹی وی چینل "جیونیوز"نے سعودی خبر ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے کا جائزہ لینے کی ہدایت کردی ہے، ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کو پاکستان سینٹرل بینک میں جمع کروائی گئی 5 ارب ڈالر کی رقم بڑھانے پر جائزہ لینے کی بھی ہدایت کردی ہے،سعودی میڈیا کا بتانا ہے کہ دسمبر 2022 میں اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کی رقم 5 ارب ڈالر کردی گئی تھی۔

#BREAKING: Crown Prince Mohammed bin Salman directs to study increasing #Saudi investment in #Pakistan to $10 billion pic.twitter.com/GI3f6alOz1