بالی ووڈ بگ بی امیتابھ بچن نے ٹوئٹ میں اپنی غلطی پر مداحوں سے معافی مانگ لی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کےشہنشاہ اور لیجنڈ اداکار امیتابھ بچن نےٹوئٹ میں غلط نمبر لکھنے ہپر ٹوئٹر صارفین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی ۔

بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے ، جو سوشل میڈیا خاص طور پر ٹوئٹر پر اپنے مداحوں کے ساتھ ان رہتے ہیں ۔وہ چاہے کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہو وہ سوشل میڈیا پر اپنے مداحوں ساتھ کچھ وقت ضرور نکالتے ہیں۔سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے امیتابھ بچن نے اپنی ٹوئٹ کے آغاز میں نمبر تحریر کئے اور اسی حوالے سے ان سے ایک بڑی غلطی ہوگئی جس پر انہوں نے فالوورز سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی۔بالی ووڈ کے سپر سٹار نے اپنی ٹویٹ میں معافی مانگتے ہوئے لکھا کہ "ان سے بھیانک غلطی ہوئی ہے۔ ٹوئٹ نمبر 4514 سے میرے نمبر غلط ہو گئے۔ T 5424 سے T 5430 تک تمام نمبر غلط ہیں۔ اپنی غلطی پر میں معافی چاہتا ہوں"۔

T 4515 - A HORRIBLE ERROR !

all my T numbers have gone wrong right from the last right one T 4514 ..( this is correct ) .. everything after is wrong ..

T 5424,5425,5426,4527, 5428, 5429, 5430 .. all wrong ..

they should be

T4515,4516,4517,4518,4519 4520,4521

APOLGIES !! ????