جنیوا کانفرنس میں بحرین کے سفیر نے دل کی بات بتا دی

جنیوا (ویب ڈیسک) جنیوا میں ’انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان‘ میں بحرین کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ السید الامین نے پاکستان سے اظہار یکجہتی کرکے لاکھوں پاکستانیوں کا دل جیت لیا۔

بحرین کی انسانی حقوق فاؤنڈیشن ’رائل ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن‘ (آر ایچ ایف) کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مصطفیٰ السید الامین نے جنیوا کانفرنس میں بچپن سے دل میں دبی ہوئی بات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ’مجھے اجازت دیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں بچپن سے ہے ’پاکستان زندہ باد‘ شکریہ‘۔

