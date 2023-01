سعودی عرب میں مقیم سٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو کے ہوٹل کی تصاویر سامنے آ گئیں

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پرتگال کے سٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو سعودی عرب کے کلب النصر سے معاہدے کے بعد دارالحکومت ریاض کے مہنگے ترین ہوٹل کے 17 کمروں پر مشتمل سوئٹ میں مقیم ہیں، جس کی تصویریں سامنے آ ئی ہیں ۔

نجی ٹی وی چینل "ہم نیوز"نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ کرسٹیانو رونالڈو اور انکی گرل فرینڈ "جارجینا روڈریگز "بچوں سمیت سعودی عرب کے مہنگے ترین ہوٹل "کنگڈم ٹاور "کے 17 کمروں پر مشتمل سوئٹ میں رہائش پذیر ہیں، جس کا ماہانہ کرایہ 3 لاکھ ڈالرز یعنی (پاکستان روپوں میں 7 کروڑ) کے قریب ہے۔

They truly are rolling out the red carpet for the Portuguese star Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo is living it up in his new home in Saudi Arabia, staying in a lavish suite at the Four Seasons hotel in Riyadh and racking up a bill of over £250,000 in just one month. pic.twitter.com/WlE3MZTFff