پاکستان کے بعد بھارت نے ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بھارت میں ایک شہری کا اوبر ڈرائیور کے ساتھ پیش آیا خطرناک تجربہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے جس پر نہ صرف کمپنی بلکہ ممبئی پولیس کی طرف سے بھی فوری ردعمل دیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ایکس پر @snakeyesV1 کے نام سے صارف وینکت نے سوشل میڈیا پر ڈرائیور کی ویڈیو شیئر کی جو گاڑی چلانے کے دوران اپنے موبائل فون پر ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔

I am not feeling safe to travel in @Uber_India these days as these days the drivers are driving dangerously.

This driver is watching videos on his mobile by putting his phone on his lap. @MTPHereToHelp this happened in Mumbai. What will you do to stop this? @Uber_Mumbai pic.twitter.com/AY7sgCsRe3