 بیوی کی اچانک طبیعت خراب ہوئی ,بیٹی نے فون کر کے بلیک ٹاؤن ہسپتال سے ایمبولینس بلا لی، دس پندرہ منٹ بعد وہ لوگ  آدھمکے، فوری 2انجکشن لگائے

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:16

بلیک ٹاؤن ہسپتال میں 12گھنٹے اور علاج کی صورتِ حال

31 جون 2015ء بروز منگل صبح 9 بجے اَسماء ناز کی امّی کے سینے میں بائیں طرف دِل کے قدرے نیچے ہلکا ہلکا سا دَرد اُٹھا جو چند ہی ساعت میں شدّت اختیار کر گیا۔ ہم سبھی پریشان ہوئے کہ یا اللہ! آرام سے بیٹھے بٹھائے یہ کیا مُشکل آن پڑی ہے۔ اَسماء ناز نے فون کر کے بلیک ٹاؤن ہسپتال سے ایمبولینس بلا لی۔ دس پندرہ منٹ کے بعد دو Paramedics ایمبولینس کے ذریعے آدھمکے۔ اُنہوں نے ابتدائی فسٹ ایڈ کے طور پر 2 عدد انجکشن لگائے۔ درد قدرے کم ہوا اور پھر ہم سب ایمبولینس کے ساتھ ہسپتال کو روانہ ہوگئے۔

ایمرجنسی میں کچھ کارروائی کے بعد ہم اُس کے ویٹنگ رُوم میں جا بیٹھے۔ وہاں Priorty کے لحاظ سے مریضوں کو اندر بلایا جانے لگا۔ وہاں درج Priority کچھ اِس طرح تھی۔

Patients will be seen in the following

1st Life threatening

2nd Emergencies

3rd Urgent

4th Semi Urgent

5th Non Urgent

باری آنے پر اندر بلایا گیا۔ مریض کے جنرل مشاہدے کے بعد ضروری ابتدائی انجکشنز لگائے گئے جس سے درد کی صورت حال بہتر ہوگئی۔ اور پھر ٹیسٹ کیے گئے۔ ان سب ٹیسٹ کے نتیجے میں اُن کو یہ عندیہ ملا کہ Lungs میں 2 عدد کلاٹس ہیں جو درد کا باعث بن رہے ہیں۔ اُنہوں نے ڈرپ لگا کر مریض کو پھر ویٹنگ روم میں بٹھا دیا اور ہم وہاں بیٹھے ڈرپ سے گرتے قطرے گنتے رہے۔ اختتام پر پھر مریض کو اندر لے جا کر سی ٹی سکین کیا اور اس کے رزلٹ کو ایک دوسرے شہر میلبورن میں مزید کنفرمیشن کے لیے بھیج دیا۔ وہاں سے ایک گھنٹہ بعد اُنClots کی موجودگی کی کنفرمیشن ہوگئی۔

ڈاکٹر نے ہم کو اندر بلا کر دو قسم کی دوائیوں میں سے ایک کا انتخاب ہم پر ڈال دیا۔ وہ یہ کہ پرانی دوائی ذُود اثر نہیں کافی لمبا عرصہ کھانی پڑے گی۔ دوسری نئی دوائی ذُود اثر ہے اور کم عرصہ کھانی پڑے گی۔ لیکن اُس میں ایک قباحت ہے کہ اس کے استعمال کے دوران اگر بلیڈنگ جسم کے کسی حصّے میں ہوجائے تو پھر اُس کا روکنا مُشکل پڑ سکتا ہے۔

بہرحال ہم نے دوسری Latest دوائی Xarelto 20mg (Riverexoban) کا ہی انتخاب کیا اور رات 10 بجے ہسپتال میں 12 گھنٹے گزار کر وہاں سے رُخصت ہوئے۔ دکانیں بند ہونے کی وجہ سے دوائی نہ مِل سکی۔ اگلے دن دوائی لے کر کھلانی شروع کی۔ دوائی کے استعمال سے درد نچلی سطح پر آگیا۔

مزید ایمرجنسی والوں نے سرکاری جنرل پریکٹیشنر (G.P) سے بھی رجوع کرنے کا کہا کہ اُس کی وساطت سے ایک سپیشلسٹ کو بھی مریض کو دکھایا جائے۔ تب یہ پراسیس مکمل ہوگا۔ چنانچہ ایک شناسا G.P کی معرفت ایک سپیشلسٹ سے رابطہ کیا گیا۔ تو اُس نے 14 جولائی شام 4 بجے آنے کا کہا اور اُنہوں نے ہمیں اپنے ساتھ ایک انٹرپریٹربھی لانے کا کہا۔ تاکہ اُن کی فائینڈنگز کے سمجھنے سمجھانے میں دقّت نہ ہو۔ 14 جولائی کو حاضر ہوئے تو کاغذات ملاحظہ فرما کر سپیشلسٹ نے دوائی جاری رکھنے کا کہا اور پھر نومبر میں آنے کا کہا۔

نومبر کو سپیشلسٹ ڈاکٹر کو دکھایا گیا۔ اُس نے مریض کی ریکوری کو خوش آئند قرار دیا اور ایک ماہ دوائی مزید استعمال کرنے کے بعد اِس کا استعمال بند کرنے کا کہا۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)