پاکستانی دفاعی وفد کا دورہ سعودی عرب، ڈی جی ایم او کی راحیل شریف کیساتھ ایسی تصویر سامنے آگئی کہ ہرپاکستانی خوشی سے جھوم اٹھے گا

اسلام آباد/ریاض(ویب ڈیسک)وفاقی سیکرٹری دفاع ضمیرالحسن کی قیادت میں اعلیٰ سطحی وفد نے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ پاکستان کے دفاعی وفد نے سعودی چیف آف جنرل سٹاف، نائب وزیردفاع اور اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملا قا تیں کیں۔

پاکستان کی وزارت دفاع کے مطابق ملاقاتوں کے دوران رہنمائوں نے دوطرفہ دفاعی تعلقات اور تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔پاکستانی وفد نے اسلامی فوجی اتحاد کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ملاقات کی۔

General Raheel Sharif, #IMCTC Military Commander, welcomed a delegation of the #Islamic Republic of #Pakistan headed by the Secretary Defense, Lt Gen Zamir ul Hassan Shah. The delegation discussed salient contours of the future events of #IMCTC during 2018. pic.twitter.com/T9RzzhO25O