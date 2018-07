’بیٹا اس بات کا خیال رکھنا کہ ۔ ۔ ۔‘ گرفتاری سے قبل کیپٹن صفدر کا بیٹے جنید صفدر کے نام پیغام سامنے آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) احتساب عدالت سے سزا کے بعد گرفتاری دینے سے قبل سابق وزیراعظم کے داماد کیپٹن محمد صفدر کا اپنے بیٹے جنید صفدر کے نام پیغام سامنے آگیا جس میں

کیپٹن صفدر کاکہناتھاکہ ’السلام علیکم،جنید میں گرفتاری دینے جارہاہوں ، بڑا حوصلہ رکھنا نانی جی کا خیال رکھنا ، ماہ نور کا بھی خیال رکھنا ، اللہ کی ذات نانی کو صحت عطا فرمائے، زندگی دے ۔ ان کی، دادو کی دعاؤں کی آج ضرورت تھی ، دادو کو نہ پتہ چلے کہ میں گرفتار ہوگیا ہوں‘۔

کیپٹن صفدر نے اپنے بیٹے کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ’ نانی اماں کو میری طرف سے پڑھ پڑھ کے پھونکو کہ اللہ اُن کو ہوش دے، آج وہ ہوش میں ہوتی تو اس وقت تسبیح کر رہی ہوتی ہمارے لیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے ، ابو جان کیلئے بڑی سے بڑی قربانی دوں گا انشاء اللہ ۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ اکبر۔ جنید صفدر زندہ آباد‘۔

A message of a father to his son ..

Capt. Safdar to Junaid Safdar before being arrested.

