مریم نواز نے جج ارشد ملک کی مزید 2 ویڈیوز جاری کردیں

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کی نائب صدر مریم نواز نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کی مزید 2 ویڈیوز جاری کی ہیں۔ یہ دونوں ویڈیوز اس ویڈیو کے تسلسل میں جاری کی گئی ہیں جو کچھ روز پہلے جاری کی گئی تھی جس میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک ن لیگ کے کارکن ناصر بٹ سے نواز شریف کی سزا کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔

مریم نواز نے ایک ویڈیو اس وقت کی جاری کی ہے جب ناصر بٹ جج ارشد ملک کے گھر گئے تھے۔ ن لیگ کی نائب صدر نے اس ویڈیو کے بارے میں بتایا کہ جب ناصر بٹ جج ارشد ملک سے ملاقات کرنے گئے تو ان کی سبز نمبر پلیٹ والی آفیشل کار آئی جس کے ساتھ ناصر بٹ جج صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ یہ ویڈیو جج ارشد ملک کی جانب سے اپنی پریس ریلیز میں کیے جانے والے دعووں کو جھٹلادیتی ہے۔

Judge Arshad Malik’s official car with a green number plate comes to escort Nasir Butt sb who then follows the car to Judge Sb’s residence. Belies all claims of Judge Arshad Malik sb that he mentioned in his press release. pic.twitter.com/TOhFVb57B8