نیوزی لینڈ کے ہاتھوں سیمی فائنل میں شکست، پاکستانی اداکاروں نے انڈیا کی ’ مٹی پلید‘ کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ کپ سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر پاکستان میں جشن کا سماں ہے جس میں پاکستانی اداکار بھی بھرپور طریقے سے شریک ہیں اور انڈیا کی ہار کا لطف لے رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی جانب سے اس جشن کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ انڈیا نے جان بوجھ کر انگلینڈ سے آسان میچ ہار کر پاکستان کو سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر کیا تھا۔

پاکستانی اداکار اور ٹی وی میزبان نے انڈیا کی نیوزی لینڈ کے ہاتھوں شکست پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آفیشل طور پر میرے لیے آج ورلڈ کپ ختم ہوگیا ہے۔

Karma is a bitch ???? #WorldCup is officially over for me ????

اداکار مرزا گوہر رشید نے بھارتی ٹیم کو شکست پر کھانے کی دعوت دے دی اور کہا ’ آﺅ ہمسائیو، مل کے پیزے برگر کھاتے ہیں۔‘

سینئر اداکار فیصل قریشی کو بھارت کی ہار پر 27 فروری کی وہ چائے یاد آگئی جو بھارتی پائلٹ ابھی نندن کو پاکستان میں پلائی گئی تھی۔

The tea was fantastic

اداکار فیضان شیخ نے انڈیا کی ہار پر 92 کے ورلڈ کپ کی ایک اور نشانی ڈھونڈ نکالی اور لکھا ’ 92 میں بھی انڈیا ذلیل ہوا تھا۔‘

اداکار عدنان ملک نے انڈیا کی ہار پر اسے تقدیر کا بدلہ قرار دیا۔

Why does this feel like some kind of poetic justice?