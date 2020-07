شارجہ کے نائب سربراہ انتقال کرگئے

View this post on Instagram

. ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي . في 9 يوليو 2020 / نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس 18 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 9 يوليو 2020 ميلادية، في المملكة المتحدة. . وفيما يلي نص البيان سانحہ آرمی پبلک سکول کی رپورٹ مکمل،بڑی خبرآگئی سانحہ آرمی پبلک سکول کی رپورٹ مکمل،بڑی خبرآگئی