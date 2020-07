برازیل کے بعد ایک اور ملک کی صدر بھی کورونا وائرس کا شکار

لاپاز(ڈیلی پاکستان آن لائن) برازیل کے بعد ایک اورلاطینی امریکی ملک بولیویا کی صدر بھی کورونا وائرس کا شکار ہوگئیں۔ سماجی روابط کی مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر جینی اینز نے اپنے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کردی ہے۔

اپنے ٹویٹ میں جینی اینز نے کہا کہ " وہ قدرے بہتر ہیں اور قرنطینہ میں بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ساتھ مل کر اس (وبا) پر قابو پائیں گے"۔

جینی اینز کے مطابق ٹیم کے کئی ارکان کا ٹیسٹ مثبت آنے پر انہوں نے اپنا بھی ٹیسٹ کروایا جو مثبت نکلا۔ میں بہتر اور خود کو مضبوط محسوس کررہی ہوں۔ میں قرنطینہ میں رہ کر کام جاری رکھے ہوئے ہوں اور ان تمام بولیوین باشندوں کی شکرگزار ہوں جو اس بحرانی صورتحال میں ہمیں طبی امداد دے رہے ہیں۔

NEW: Bolivia's interim President Jeanine Anez says she has tested positive for coronavirus pic.twitter.com/Vnxn19kjvp