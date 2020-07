ایک دن میں 65ہزار کیسز ، لیکن امریکی صدر نے ایسا دعویٰ کر دیا کہ امریکی سر پیٹتے رہ جائیں

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ میں کورونا وائرس ایک بار پھر بے قابو ہوگیا۔ ایک ہی دن میں اب تک کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آگئے، امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق جمعرات کو 65ہزار کیسز سامنے آئے ہیں۔

جانز ہاپکنز پونیورسٹی کے اعداو شمار کے مطابق جمعرات کے روز امریکہ میں ایک مرتبہ پھر ریکارڈ یومیہ متاثرین سامنے آئے ہیں۔ جمعرات کے روز ملک میں 65000 نئے کیسز سامنے آئے تھے جس کے بعدامریکہ میں اب تک کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 32 لاکھ سے تجاوز کرچکی ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔

امریکہ میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی برھ رہی ہے۔ گزشتہ تین دن میں اوسطً 900 لوگ روزانہ ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد ملک میں ہلاکتو ں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ 34 ہزار سے تجاوز کرچکی ہے۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا بیان داغ دیا ہے کہ امریکی سر پیٹتے رہ جائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا کیسز میں ہوشربا اضافے پر کسی قسم کی تشویش ظاہر کرنے کے بجائے اس بات پر فخر کا اظہارکیا ہے کہ امریکہ میں ٹیسٹنگ کا نطام باقی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں کیسز اس لیے زیادہ سامنے آرہے ہیں کیونکہ ہم نے جتنے ٹیسٹ کیے ہیں دیگر ممالک ان کے قریب تک نہیں پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا ہم نے چارکروڑ لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں اس لیے تعداد اتنی زیاہ ہے اگر ہم دو کروڑ کی ٹیسٹنگ کرتے تو ظاہر ہے کیسز آدھے ہوتے۔

For the 1/100th time, the reason we show so many Cases, compared to other countries that haven’t done nearly as well as we have, is that our TESTING is much bigger and better. We have tested 40,000,000 people. If we did 20,000,000 instead, Cases would be half, etc. NOT REPORTED!