پاکستان نے افغانستان کے لیے گرانٹ جاری کردی، کتنی رقم دی گئی؟ خبرآگئی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نے افغان طالب علموں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ڈیڑھ ارب روپے کی گرانٹ جاری کردی۔یہ رقم مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم یا نئے آنے والے افغان طالب علموں کو تعلیم حاصل کرنے میں معاونت فراہم کرے گی۔

عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے جمعرات کو کہا ہے کہ حکومت پاکستان نے افغان یونیورسٹی سٹوڈنٹس کی امداد کے لیے ایک ارب پچپن کروڑ روپے کی امداد جاری کردی ہے۔ ان

گزشتہ برس ایچ ای سی نے اعلان کیا تھا کہ تین ہزار افغان شہریوں کو چارسالہ پروگرام کےتحت سکالر شپ سے نوازا جائے گا۔ گزشتہ برس ایک ہزار افغان طالب علموں کو علامہ اقبال سکالر شپ پروگرام کے تحت سکالر شپ دیا گیاتھا۔

یہ پروگرام گزشتہ کئی سالوں سے چل رہا ہے جس کے تحت منتخب افغان طالب علم پاکستان بھرمیں کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لےسکتے ہیں۔

محمد صادق نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ "ایک ارب پچپن کروڑ روپے کے یہ فنڈز پاکستانی سکالر شپ پر پڑھنے والے افغان طالب علموں کے تمام اخراجات برداشت کریں گے۔

Government has released Rs.1.551 billion to HEC to meet expenses of Afghan students who are studying under Pakistan's scholarship program. This important program for Afghan youth was starving for resources over last several months due to paucity of funds.