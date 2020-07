متحدہ عرب امارات کی وہ ریاست جس کے تمام ہسپتالوں کو کورونا فری قرار دے دیا گیا

ابو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن) متحدہ عرب امارات کے صدر مقام ابوظہبی کے تمام نجی ہسپتالوں کو کورونا فری قرار دے دیا گیا۔

ابوظہبی کے سرکاری میڈیا آفس کے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر اعلان کیا گیا ہے کہ ابوظہبی میں تمام پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال کورونا فری ہوگئے ہیں۔برجیل میڈیکل گروپ، این ایم سی ہیلتھ کیئر اور عین الخلیج ہسپتالوں میں کورونا کا کوئی مریض باقی نہیں رہا۔ تمام مریضوں کو صحتیابی کے بعد ڈسچارج کرکے ان ہسپتالوں کو کورونا فری قرار دیا گیا ہے۔

خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات میں اب تک کورونا کے 54 ہزار 50 کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں۔ اس وبا کے نتیجے میں یہاں اب تک 330 لوگ زندگی کی بازی ہارچکے ہیں۔ مجموعی طور پر یو اے ای میں 43 ہزار 969 لوگ کورونا سے صحتیاب ہوچکے ہیں جبکہ یہاں ایکٹو کیسز کی تعداد 19 ہزار 346 ہے۔

The hospitals of Burjeel Medical Group and NMC Healthcare, as well as Ain Al Khaleej Hospital are now free of COVID-19 cases. The facilities continue to provide specialised and full healthcare services to patients. pic.twitter.com/lE5ANUf4pu