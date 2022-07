قومی کرکٹرز نے نماز عید کولمبو میں ادا کی، ایک دوسرے کو مبارکباد یں

کولمبو (ویب ڈیسک) سری لنکا کے دورے پر گئی قومی ٹیسٹ ٹیم نے عید الاضحیٰ کی نماز کولمبو میں ادا کی۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر قومی کھلاڑیوں کی نماز عید کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینے اور بغلگیر ہونے کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔

قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد نے عید کی نماز پڑھائی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔

Eid Mubarak from Colombo ????????

The players offer Eid-ul-Azha prayers at the team hotel.#EidAlAdha pic.twitter.com/03dzJD86kM