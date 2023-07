ہمارا عسکری ماضی کیا تھا اور حال؟ (2) ہمارا عسکری ماضی کیا تھا اور حال؟ (2)

پاکستان آرمی کے دوسرے کمانڈر انچیف، جنرل گریسی نے 1948ء میں پاک آرمی کا جو پہلا سالانہ ڈائریکٹو (ہدایت نامہ)جاری کیا تھا وہ از بس صائب تھا۔ انہوں نے پاکستان آرمی کی آفیسرز کلاس کے لئے تعلیم و تربیت، ٹیکٹیکس، سٹرٹیجی، ملٹری ہسٹری اور تنظیم و تشکیل کے جو نکات گنوائے تھے، ان کو زیرِ عمل لایا جاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ پاک آرمی ایک جدید عسکری مشین میں ڈھل کر وہ اہداف حاصل نہ کر لیتی جن کو خود برٹش آرمی نے دوسری عالمی جنگ میں شکستگی اور ہزیمت سے دوچار ہو کر سیکھے تھے۔

ستمبر 1939ء میں جب یہ دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی تھی توبرطانوی افواج دنیا کی واحد سپرپاور ہونے کے نشے میں ویسے ہی مدہوش تھیں جیسے کہ آج کی واحد سپرپاور امریکہ مخمور ہے۔ 1945ء کے بعد امریکہ کو جن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا وہ معیار و تعداد کے لحاظ سے بہت چھوٹے درجے کی جنگیں تھیں …… کوریا، ویت نام، عراق، افغانستان، لیبیا اور شام کی جنگوں میں امریکی افواج کو اپنی کسی دوسری ہمسر فوج (روس، چین وغیرہ) سے مقابلے کا موقع نہیں ملا تھا۔ برطانوی افواج بھی 1939ء سے پہلے برصغیر کے سرحدی قبائل سے جنگ آزمائی کرتی رہی تھیں۔ لیکن جب ان کا سامنا ہٹلر کی جدید اور پاور فل فوج سے ہوا تو ان کے عسکری غبارے سے ہوا نکل گئی…… آج امریکہ یورپ میں نہ خود اپنی افواج بھیج رہا ہے اور نہ یورپی افواج ایسا کررہی ہیں …… یوکرین کی جنگ میں صرف عسکری سپورٹ فراہم کرکے یہ باور کر لینا کہ روس اور چین کو مستقبل کی کسی بڑی جنگ میں شکست دی جا سکتی ہے،دیوانے کا وہی خواب ہے جو جنرل گریسی کی برطانوی فوج نے دوسری جنگ عظیم میں دیکھا تھا اور وہ ڈراؤنا خواب (Nightmare) ثابت ہوا تھا۔

پاکستانی فوج 1948ء کے بعد کئی برس تک جنرل گریسی کی ہدایات پر عمل پیرا رہی اور ترقی کرتی رہی۔ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو کسی ”مکمل فتح“ حاصل کرنے سے محروم رکھا، جوہری قوت حاصل کی اور میزائلوں سے لیس ہو کر ”آدھے پاکستان“ کو پورا پاکستان ثابت کرنے میں پیش پیش رہی۔ لیکن آج ہم پھر 1939ء سے پہلے والے عشروں کی قبائلی جنگوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہماری مغربی سرحد پر جو اتلافات ہو رہی ہیں یہ ایک طرح کی وہ خطرناک اٹریشن ہے جس کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔

1۔ امپیریل ڈیفنس کالج (UK)…… ایک میجر جنرل

2۔جوائنٹ سروسز سٹاف کالج (UK) …… ایک بریگیڈیئر

3۔کمانڈ اینڈ جنرل سٹاف کالج (USA)…… ایک لیفٹیننٹ کرنل

نومبر 1945ء میں میجر جنرل جے ایف سی فلّر (J.F.C Fuller) کی ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام Armament And History تھا۔ اس میں ہسٹری کی ڈویلپمنٹ پر اسلحہ جات کے اثرات پر بحث کی گئی تھی۔ اس کے 209صفحات تھے اور یہ ایک ملٹری کلاسیک تھی! لیکن پاکستانی آرمی میں چند لوگ ہی ایسے تھے جن کو اس کتاب کی موجودگی کی خبر تھی۔

1925ء میں اسی جنرل فلر نے The Foundations of Science of War لکھی۔ سٹاف کالج کوئٹہ اور GHQ لائبریری میں اس کی ایک ایک کاپی رکھی گئی۔ پاکستان میں ایک درجن سے بھی کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کتاب کو لائبریری سے لے کر پڑھا!

سٹاف کالج کوئٹہ پاکستان کا اعلیٰ ترین ملٹری ادارہ تھا۔ لیکن اس کا سکوپ گریڈ دوم (میجر) کے افسروں کی ٹریننگ تک محدود تھا جن کو فارغ التحصیل ہونے کے بعد فارمیشنوں اور GHQ میں پوسٹ کیا جاتا تھا۔ اس کورس میں ٹریننگ کا سارا زور ادنیٰ درجے کی سٹاف ڈیوٹیز پر دیا جاتا تھا جو درحقیقت ایک کلریکل جاب ہے…… یہ ٹریننگ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہماری ہڈیوں تک میں اتری رہی!

1949ء میں فارمیشن لیول کی کوئی ایکسرسائز نہ کی گئی۔ دو سال بعد 1951ء میں کمانڈرانچیف کے ٹریننگ ایڈوائزری سٹاف (TAS) نے فارمیشن جنگی مشقوں کا سٹائل متعارف کروایا۔ اگر ان کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ مشقیں، ڈائریکٹنگ سٹاف، کنٹرول سٹاف، ایمپائرنگ سٹاف اور ایڈمنسٹریٹو سٹاف کے تناظر میں گویا ایک طرح کی فضول خرچی تھی۔ ان مشقوں کی ٹریننگ کے اجزاء محض ابتدائی حربی ڈرلوں (Elementary Battle Drills)کی پریکٹس تک محدود تھے۔

پاکستان ڈیفنس کونسل، قومی دفاع کو مربوط کرنے کا اعلیٰ ترین ادارہ تھی۔ اس کے سربراہ بہ حیثیت وزیر دفاع، مسٹر لیاقت علی خان تھے۔

اس ’پاکستان ڈیفنس کونسل‘ کا آٹھواں اجلاس 8مئی 1948ء کو کراچی میں منعقد ہوا۔

آرمی کے موضوع پر جن دو نکات پر بحث ہوئی وہ ایک تو پاکستان نیشنل گارڈز (PNG) بٹالینوں کو کھڑا کرنا اور دوسرا رائفل کلبوں کو قائم کرنا تھا!

کمانڈر انچیف نے کہا کہ صرف 6پی این جی (PNG) بٹالینوں کے قیام کا سوچا جا سکتا ہے اور ان کی نفری سابق فوجیوں پر مشتمل ہوگی۔

پاکستان نیشنل گارڈ کا قیام اس لئے سوچا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان آرمی کی دوسری دفاعی لائن ہوگی یعنی ہمارے سرحدی علاقوں کا دفاع کرے گی اور اس سے ریگولر آرمی کو جارحانہ رول میں استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ PNG بٹالینوں کو سرحدی علاقوں کی آبادیوں سے بھرتی کرنا تھا تاکہ وہ وقت پڑنے پر اپنے گھر بار اور ”چولہے چوکے“ کی حفاظت کر سکیں۔

پاکستان ڈیفنس کونسل کا 9واں اجلاس 3 جون 1949ء کو کراچی میں منعقد ہوا۔ اس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ سروس کمانڈرز (آرمی، نیوی، ائر فورس) ایسا پلان بنائیں کہ اگر انڈیا (1949/50ء میں) حملہ کرے تو پاکستان کا دفاع کس انداز میں کیا جائے۔

مسٹر لیاقت نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اس بات پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج انڈیا کے مقابلے میں جیسی تقسیم کے وقت تھیں، آج بھی ویسے ہی ہیں۔

حقیقت یہ تھی کہ پاکستان آرمی 1949ء میں 1947ء کے مقابلے میں کہیں بہتر اور منظم تھی۔ تاہم اس کی مجموعی حربی (Combat) قوتِ ضرب اپنی افرادی قوت کی تعداد کے تناظر میں مایوس کن تھی!

پاکستان ڈیفنس کونسل کا دسواں اجلاس 17مارچ 1950ء کو کراچی میں منعقد ہوا۔

مسٹر لیاقت سے پوچھا گیا کہ مسلح افواج کے لئے سیاسی ڈائریکٹو کیا ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس مرحلے پر مطلوبہ ڈائریکٹو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکٹو بہت سے عناصر پر منحصر ہوگا جس کا اندازہ اس وقت نہیں لگایا جا سکتا۔ اہم ترین عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہوگا کہ ہم جب اپنا دفاعی پلان بنائیں گے تو دوسرے ممالک اس میں کتنا حصہ ڈالیں گے۔

یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ان ایام میں بھی پاکستان کا بڑا مسئلہ انڈیا کے خلاف دفاع کا مسئلہ تھا۔ انڈیا اور پاکستان دونوں دولتِ مشترکہ میں شامل تھے۔ ہم پاکستانیوں کو صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ دولتِ مشترکہ کا کوئی رکن انڈیا کے خلاف کسی جھگڑے میں کسی بھی ملک کی طرف داری نہیں کرے گا۔

بعد کے برسوں میں ہم نے جب سینٹو (CENTO) اور سیٹو (SEATO) کو جوائن کر لیا تو ہمیں یقین تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو برطانیہ اور امریکہ، پاکستان کی مدد کریں گے۔ لیکن ایسا 1965ء کی جنگ میں ہوا اور نہ 1971ء کی جنگ میں ہوا …… کوئی بھی شخص کسی دوسرے کی خاطر اپنی گردن کٹانے کا خطرہ مول نہیں لیتا!

وہ تنہا قومی لیڈر جو پالیسی فیصلوں کی تیاری کیا کرتا تھا وہ قائداعظم تھے۔ ان کا کوئی ملٹری بیک گراؤنڈ نہیں تھا لیکن باایں ہمہ وہ فیلڈ مارشل ویول، فیلڈ مارشل آکنلک، جنرل اِسمے (Ismay) اور ایڈمرل ماؤنٹ بیٹن سے پاکستان آرمی کے معاملات پر الجھتے رہے اور فتح یاب ہوتے رہے۔ جہاں تک قومی دفاع کا تعلق ہے تو قائداعظم کے جانشینوں کا نہ تو اس طرف کوئی رجحان تھا اور نہ ہی ان میں وہ قابلیت تھی کہ قومی دفاع کے بارے میں پالیسی فیصلے کر سکیں۔ وہ اختیارات کی اکھاڑ پچھاڑ میں ہی الجھے رہے۔ دریں اثناء آرمی جو چاہتی تھی وہ کرتی رہی یا بار بار سویلین کی مدد کو آتی رہی!

پیشہ وارانہ بصیرت، آزادیء تنقید کی عطا ہے اور آزادیء تنقید سیکیورٹی کی عطا ہے۔ اگر ملٹری معاملات میں سیاسی رہنمائی کے بارے میں اغماض برتا جائے تو ان دونوں اداروں میں جو قوی ترین ربط (Link) ہوتا ہے اس میں کریک پڑ جاتے ہیں۔ ہمارا ملٹری اور سیاسی جمود اسی دڑاڑ (کریک) کا ایک فطری نتیجہ تھا……

”تنقید نہ ہو تو سائنس، غیب دانی کا علم بن جاتی ہے، فلک شناسی علم جوتش بن جاتی ہے اور علمِ ادویات کی جگہ جادوٹونا لے لیتا ہے“۔

]اس مقولے کو اگر انگریزی میں بھی درج کر دیا جائے تو بہتوں کا بھلا ہوگا۔ مترجم[

Without criticism science is replaced by sorcery, astronomy by astrology and medicine by "MANTRAS