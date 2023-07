سعودی عرب:ای سپورٹس فیسٹیول پاکستان کے نام، گیمرزنے تاریخ رقم کردی

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن) سعودی عرب کے شہر ریاض میں جاری ای اسپورٹس اور گیمنگ فیسٹیول میں پاکستانی گیمرزنے میلہ لوٹ لیا۔

پاکستان نے فائٹنگ گیم ٹیکن 7کے نیشنز کپ میں جنوبی کوریا کو شکست دے کر فتح سمیٹی۔ 8نیشنز کپ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے پروفیشنل ٹیکن کھلاڑی عاطف بٹ، فتح خان اور ارسلان ایش کو منتخب کیا گیا تھا، جنہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کردیا۔

They have done it! Pakistan wins the #Gamers8 TEKKEN 7 Nations Cup! ????????????????????

میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا، آگے بھی محنت کرکے پاکستان کا نام روشن کریں گے۔

The beloved @KingJae was able to interview TEAM PAKISTAN ???????? fresh off their #Gamers8 Nations Cup Victory! Check out what they had to say!

@ArslanAsh95 @AtifButt540 @Khanimran675 | #TheLandOfHeroes pic.twitter.com/HIX91cyDXX