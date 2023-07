دبئی کے ولی عہد نے شہریوں میں 3 ہزار 200 رہائشی پلاٹ تقسیم کردیئے

دبئی ( ڈیلی پاکستان آن لائن)دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد نے اماراتی شہریوں کیلئے 3 ہزار سے زائد رہائشی پلاٹس کا اعلان کر دیا۔

شیخ حمدان کا کہنا ہے کہ دبئی میونسپلٹی نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کے شہریوں میں 3 ہزار 200 رہائشی پلاٹ تقسیم کیے ہیں۔یہ رہائشی منصوبہ 65 ارب درہم کے تاریخی بجٹ کا منصوبہ ہے جسے یو اے ای کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے منظور کیا ہے۔منصوبے کے تحت اماراتی گھروں کو اگلے 20 سال میں اپ گریڈ کیا جائے گا۔

شیخ حمدان نے ٹوئٹر پر کہا کہ شیخ محمد بن راشد کے ویژن کے مطابق شہریوں کو اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرنے کیلئے دبئی میونسپلٹی نے 3200 رہائشی پلاٹوں کی تقسیم مکمل کرلی ہے۔

As part of implementing @HHShkMohd’s vision to provide the highest quality of life for citizens, @DMunicipality has completed the distribution of 3,200 residential plots to citizens in Dubai. We continue to place the uppermost priority on ensuring the welfare of citizens and…