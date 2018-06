چینی خاتون نے گاڑی کے بونٹ پر مچھلی بھون لی

بیجنگ (ویب ڈیسک) چین کے مشرقی صوبے شانڈونگ میں ایک خاتون نے شدید گرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گاڑی کے بونٹ پر مچھلی بھون لی۔

روزنامہ دنیا کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں چینی خاتون کو کار کے بونٹ پر چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو فرائی کرتے دکھایاگیا۔ صوبے شانڈ ونگ کے شہر بنزوو میں درجہ حرارت اکثر40ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر جاتا ہے اور اب کی بار بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہے ۔

It's sizzling hot! A woman fries fish on a burning hot car hood as temperatures neared 40 °C in Binzhou, east China’s Shandong province on Tuesday. pic.twitter.com/r9pGldjePS