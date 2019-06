آسٹریلیا کے ایڈم زیمپا پر بھارت کے خلاف میچ کے دوران بال ٹمپرنگ کا الزام لگ گیا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا کے سپن باﺅلر ایڈم زیمپا پر بھارت کے خلاف کھیلے گئے میچ کے دوران بال ٹمپرنگ کا الزام لگ گیا۔

بھارت اور آسٹریلیا کے مابین کھیلے گئے ورلڈ کپ میچ میں انڈیا نے 36 رنز سے فتح سمیٹی ہے۔ پہلی اننگ کے دوران جب آسٹریلوی ٹیم گیند بازی کر رہی تھی تو اس وقت ایڈم زیمپا کو مشکوک حرکات کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پر کہا جارہا ہے کہ ایڈم زیمپا نے بھارت کے خلاف باﺅلنگ کرتے ہوئے بال ٹمپرنگ کی ہے تاہم اس حوالے سے آفیشل طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔

میچ کی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ کس طرح ایڈم زیمپا نے ہاتھ میں گیند پکڑی ہوئی ہے جبکہ دوسرا ہاتھ جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ اس دوران ایک ایسا لمحہ بھی آیا جب زیمپا نے ایک جیب سے کوئی چیز نکال کر دوسری جیب میں ڈالی۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے زیمپا کے اس عمل کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔

خیال رہے کہ اس سے قبل گزشتہ برس آسٹریلیا کے تین کھلاڑیوں کو بال ٹمپرنگ کے الزام میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مارچ 2018 میں جنوبی افریقہ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کے دوران آسٹریلوی کرکٹر ڈیوڈ وارنر، اسٹیو اسمتھ اور کیمرون بین کرافٹ پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔بعدازاں تینوں کھلاڑیوں کو سزاو¿ں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وارنر اور اسمتھ کی حال ہی میں آسٹریلوی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے۔

Whats in the pocket Zampa??? Are Australia upto old tricks again? pic.twitter.com/MPrKlK2bs9