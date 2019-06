بھارتی شائقین کرکٹ نے سٹیون سمتھ پر جملے کسے تو ویرات کوہلی نے پچ پر کھڑے ہو کر ایسا کام کر دیا کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )کرکٹ کے میدانوں میں اکثر ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ شائقین کرکٹ باونڈر ی پر فیلڈنگ کرنے والے کھلاڑی کے خلاف نعرے بازی یا جملے کسنے شروع کر دیتے ہیں تاہم ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ روز بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جانے والے ایک میچ میں بھی پیش آیا لیکن بھارتی کپتان ویرات کوہلی میدان میں آئے اور شاندار مثال قائم کر دی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کے میچ بھارت نے انگلینڈ کو شکست دے کر کامیابی سمیٹی اور اس موقع پر لندن کا اوول گراونڈ بھارتی شائقین کرکٹ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا ۔ویرات کوہلی بیٹنگ کیلئے پچ پر موجود تھے اور آسٹریلوی کپتان باونڈری پر فیلڈنگ کیلئے پہنچے تو بھارتی شائقین کرکٹ نے آسٹریلوی کھلاڑی پر بال ٹمپرنگ سکینڈل کے حوالے سے جملے کسنے شروع کر دیئے ۔

شائقین کرکٹ کی جانب سے لگائی جانے والی یہ آوازیں پچ پر موجود کپتان ویرات کوہلی تک بھی پہنچی تاہم جب پانی کا وقفہ ہوا تو ویرات کوہلی آگے چلتے ہوئے آئے اور شائقین کرکٹ کی طرف مخاطب ہوئے اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہوئے پیغام دیا کہ جملے نہ کسے جائیں بلکہ ان کیلئے تالیاں بجائی جائیں ۔اسی دوران سٹیون سمتھ بھی ویرات کوہلی کی طرف بڑھے اور انہوں نے ویرات کوہلی سے مصافحہ کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ۔

ویڈیو دیکھیں:

With India fans giving Steve Smith a tough time fielding in the deep, @imVkohli suggested they applaud the Australian instead.

Absolute class ???? #SpiritOfCricket #ViratKohli pic.twitter.com/mmkLoedxjr