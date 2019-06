کینیڈین گلوکار جسٹن بیبر نے معروف اداکار ٹام کروز کو ایم ایم اے فائٹ کا چیلنج دے دیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) کینیڈا سے تعلق رکھنے والے نوجوان گلوکار جسٹن بیبر نے 56 سالہ ہالی ووڈ اداکار ٹام کروز کو ایم ایم اے فائٹ کا چیلنج دے دیا۔

جسٹن بیبر نے اپنے ایک ٹویٹ میں لیجنڈ اداکار ٹام کروز کو فائٹ کا چیلنج کیا ’ میں ٹام کروز کو اوکٹا گون میں فائٹ کا چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ٹام اگر تم یہ چیلنج قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے تم خوفزدہ ہو اور اس پر کبھی قابو نہیں پاسکو گے‘۔جسٹن بیبر نے ایم ایم اے کی سب سے بڑی تنظیم یو ایف سی کے مالک ڈانا وائٹ کو ٹیگ کرتے ہوئے کہا کہ اس فائٹ پر کون کون پیسے لگانا چاہتا ہے؟۔

جسٹن بیبر کی جانب سے ٹام کروز کو کیے جانے والے چیلنج کے باعث پوری دنیا میں دونوں کے مداح حیرانی میں مبتلا ہیں اور سب کی زبان پر یہی سوال ہے کہ آخر 25 سالہ جسٹن بیبر نے 56 سالہ ٹام کروز کو فائٹ کا چیلنج کیوں کیا ہے، دونوں سٹارز کی جانب سے اس بارے میں میڈیا سے کوئی بات نہیں کی گئی۔

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?