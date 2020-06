فیصد سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مائی ٹیلی نار ایپ میں ' 'پن آٹی ' ' فیچر متعارف فیصد سے زیادہ کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مائی ٹیلی نار ایپ میں ' 'پن آٹی ' ' فیچر ...

لاہور (پ ر)صار فین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے ٹیلی نار پاکستان نے اپنے فلیگ شپ پلیٹ فارم ”My Telenor“ ایپ میں منفرد خصوصیات کی حامل' 'PIN IT فیچر متعارف کروا دی۔ اس فیچر کا مقصد صارفین کو ضروری ریٹیل اسٹورز/آؤٹ لیٹس کے بند یا کھلے ہونے کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرنا ہے جو اس مشکل وقت کے دوران ہر ایک کے تحفظ کو بھی یقینی بنائے گی۔ COVID-19کے کیسز میں حالیہ اضافے کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ گھر سے نکلتے وقت سماجی فاصلے کے اصولوں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے۔ مخصوص آؤٹ لیٹس کے کھلنے یا نہ کھلنے کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے روکنے کے لئے ٹیلی نار پاکستان نے MyTelenor ایپ میں 'PIN IT' فیچر متعارف کروایا ہے جو صارفین کو گروسری اسٹورز، فارمیسی، فیول پمپس اور سپر اسٹورز سمیت آؤٹ لیٹس کی معلومات کو دیگر افراد کے لئے ٹیگ کرنے کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں صارفین ٹیلی نار اور ایزی پیسہ ریٹیلرز کی معلومات اور لوکیشن دیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مددبھی کر سکتے ہیں۔ٹیلی نار پاکستان کے چیف مارکیٹنگ آفیسر عمیر محسن نے کہا ”ہمیں MyTelenor ایپ میں 'PIN IT' فیچر کے ذریعے ملک بھر کے لاکھوں افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے صنعت میں سب سے پہلے قدم اٹھانے پر فخر ہے۔

ہم ٹیلی نار پاکستان میں صارفین کو ڈیجیٹل طور پر ایک کمیونٹی بنانے اور محفوظ رہنے کے لئے معلومات کے تبادلے کے ذریعے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے قابل بنا رہے ہیں۔

My Telenor App' ' ایک خاص پلیٹ فارم ہے،جو صارفین کو کنکشن کے استعمال، بلز اور تفریح بشمول مویز، گیمز اور میوزک کے لیے مفت سلوشنز کی آفرز فراہم کرتا ہے۔ اس مشکل وقت میں ٹیلی نار پاکستان نے ہر پاکستانی کا خیال کرتے ہوئے #TelenorSaathHai کے وعدے پر بھر پورعمل کیا ہے۔“ اس فیچر کو استعمال کرنے کے لئے MyTelenor ایپ کو اپ ڈیٹ/ڈاؤن لوڈ کریں، ایپلی کیشن کو اوپن کریں اور' 'PIN IT فیچرمنتخب کریں، MAP پر لوکیشن کو منتخب کریں، وہاں آؤٹ لیٹس کے بارے میں معلومات درج کریں، اسٹیٹس کو اپ ڈیٹ کریں اور PIN تشکیل دیں۔ یہ خصوصیت صرف ٹیلی نار پاکستان کے سبسکرائبرز کے لئے محدود نہیں بلکہ تمام سیلولر سروسز کے صارفین بھی ریٹیل آؤٹ لیٹس اور اسٹورز کے اسٹیٹس کو دیکھتے ہوئے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جاری بحران سے نمٹنے کیلئے آگاہی پھیلانے اور معلومات کے تبادلہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داری کے ساتھ ٹیلی نار پاکستان نے اس عرصہ کے دوران جدیدسلوشنز فراہم کرتے ہوئے حقیقی طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔' 'PIN IT فیچر ٹیلی نار پاکستان کی جانب سے معاشرے کو بااختیار بنانے کی جانب ایک اور قدم ہے اور صارفین اس فیچر کے ذ ریعے سب کے تحفظ کو یقینی بنانے کے سماجی مقصد کا حصہ بن سکتے ہیں۔